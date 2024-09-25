Военкор РФ признал, что россиян "покошмарили" в Волчанске и рассказал о бойцах-"бегунках"

В РФ заявили, что их подразделения длительное время были на агрегатном заводе в огневом полуокружении, а Силы обороны Украины превосходили противника в количестве FPV-дронов.

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Российские оккупанты были выбиты Силами обороны с агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине. Зато в РФ заявили, что "отошли на выгодные позиции". Об этом в своем телеграм-канале написал российский военкор Юрий Котенок.

Он заявил, что российские подразделения долгое время были там в огневом полуокружении, а Силы обороны превосходили ВС РФ в количестве FPV-дронов.

"Противник отрезал передовые позиции, "кошмаря" их. Было принято верное решение выйти из этих невыгодных позиций. Считаю, правильное решение", — написал он.

Он также сообщил, что командование РФ здесь не жалело своих бойцов, которых нарекли "бегунками". Это — такие себе бойцы-смертники.

Котенок признал, что с доставкой еды и боеприпасов у России возникли проблемы, хотя на выставках в РФ активно демонстрируют всяческих роботов, которые способны выполнять такую работу, но на передовой их фактически в глаза не видели.

"Как и три, два, столетия назад все необходимое на передний край сейчас у нас доставляют бегунки — специально предназначенные для этого бойцы. Их задача — донести товарищам, еду/питье, патроны/гранаты, "стволы"/снаряжение целыми и невредимыми. "Бегунки" — смертники. На них-одиночек охотятся FPV-операторы врага. Они рискуют быть убитыми каждую минуту. Российские роботы из плоти и крови", — написал военкор.

Напомним, что 24 сентября в ГУР Минобороны показали фотографии освобожденного от российских оккупантов Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.