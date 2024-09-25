Військкор РФ визнав, що росіян "покошмарили" у Вовчанську і розповів про бійців-"бігунків"

В РФ заявили, що їх підрозділи тривалий час були на агрегатному заводі у вогневому напівоточенні, а Сили оборони України перевершували противника у кількості FPV-дронів.

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Російські окупанти були вибиті Силами оборони з агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині. Натомість в РФ заявили, що "відійшли на вигідні позиції". Про це в своєму телеграм-каналі написав російський військкор Юрій Котенок.

Він заявив, що російські підрозділи тривалий час були там у вогневому напівоточенні, а Сили оборони перевершували ЗС РФ у кількості FPV-дронів.

"Противник відрізав передові позиції, "кошмарячи" їх. Було ухвалене вірне рішення вийти із цих невигідних позицій. Вважаю, правильне рішення", — написав він.

Він також повідомив, що командування РФ тут не шкодувало своїх бійців, яких нарекли "бігунками". Це — такі собі бійці-смертники.

Котенок визнав, що з доправленням їжі і боєприпасів у Росії виникли проблеми, хоча на виставках в РФ активно демонструють усіляких роботів, які здатні виконувати таку роботу, але на передовій їх фактично в очі не бачили.

"Як і три, два, століття тому все необхідне на передній край зараз у нас доставляють бігунки — спеціально призначені для цього бійці. Їхнє завдання — донести товаришам, їжу/пиття, патрони/гранати, "стволи"/спорядження цілими і неушкодженими. "Бігунки" — смертники. На них-одинаків полюють FPV-оператори ворога. Вони ризикують бути вбитими щохвилини. Російські роботи з плоті та крові", — написав військкор.

Нагадаємо, що 24 вересня у ГУР Міноборони показали фотографії звільненого від російських окупантів Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області.