Ситуация будет обостряться: ВС РФ собирают штурмовые группы на Запорожском направлении

По информации украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав штурмовых групп в районе Приютного. Сейчас россияне здесь проводят разведку боем.

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Российские оккупанты начали формировать штурмовые группы на Запорожском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Есть тенденция за несколько последних дней, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке линии разграничения, будет обостряться. Вчера за минувшие сутки уже было 5 штурмов и есть тенденция, что они увеличатся, ведь по информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — сказал Волошин.

Также, по словам Волошина, оккупанты начали стягивать баги, которые применяются именно для проведения таких штурмовых действий, когда штурмы ведутся малыми группами пехоты. Их насчитали уже не менее 25.

"Это такие признаки подготовки к тому, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", — отметил спикер Сил обороны Юга.

Спикер также отметил, что ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Сейчас здесь россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы 5-10 человек.

"Их тактика — как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, между передними краями и закрепиться в наших траншеях, — пояснил Волошин.

Напомним, что 26 сентября в ВСУ сообщили, что ВС РФ на Запорожском направлении принялись проводить замену подразделений, что может свидетельствовать о вероятной подготовке к штурмам. На позиции прибыли более профессионально подготовленные военные.