Ситуація буде загострюватися: ЗС РФ збирають штурмові групи на Запорізькому напрямку

За інформацією української розвідки, ворог зосереджує особовий склад штурмових груп в районі Приютного. Зараз росіяни тут проводять розвідку боєм.

Related video

Російські окупанти почали формувати штурмові групи на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Є тенденція за кілька останніх днів, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці лінії розмежування, буде загострюватись. Вчора за минулу добу вже було 5 штурмів і є тенденція, що вони збільшаться, адже за інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі Приютного", — сказав Волошин.

Також, за словами Волошина, окупанти почали стягувати багі, які застосовуються саме для проведення таких штурмових дій, коли штурми ведуться малими групами піхоти. Їх нарахували вже щонайменше 25.

"Це такі ознаки підготовки до того, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", — зазначив речник Сил оборони Півдня.

Речник також наголосив, що ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Зараз тут росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи 5-10 осіб.

"Їхня тактика — якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями і закріпитися в наших траншеях, — пояснив Волошин.

Нагадаємо, що 26 вересня в ЗСУ повідомили, що ЗС РФ на Запорізькому напрямку заходилися проводити заміну підрозділів, що може свідчити про ймовірну підготовку до штурмів. На позиції прибули більш професійно підготовлені військові.