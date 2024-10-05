РФ готується до штурмів на ще одному напрямку: які населені пункти в небезпеці

Російські військові перекидають особовий склад, проводять рекогностування, розвідку, логістичне забезпечення під Оріховим та Роботиним у Запорізькій області. Ворог застосовує тактику малих штурмових груп, розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Збройні сили Російської Федерації готують нові штурми під Оріховим та Роботиним Запорізької області. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо окупантам вдасться здійснити прорив на Запорізькому напрямку, то вони зможуть взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, що йдуть із Запоріжжя на схід, де українські бійці тримають Донецьку область та південну частину Запорізької.

"На цьому напрямку зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії. За даними нашої розвідки, під Оріховим та Роботиним готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогностування, розвідку, логістичне забезпечення. В недалекому майбутньому там за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурмові дії", — сказав Владислав Волошин.

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Він зауважив, що тактика ворога — малих штурмових груп. При таких наступах противник рідко застосовує потужну важку броньовану техніку та озброєння. Натомість використовують малі швидкісні транспортні засоби, а саме мотоцикли, багі, квадроцикли. Вони призначені для того, аби швидко подолати відстань від однієї траншеї до іншої, аби не підірватися на мінно-вибухових загородженнях, які встановлюються перед лінією оборони.

"Штурмова група заходить на траншею, і потім іде група закріплення. Така тактика ворогу приносила успіхи на інших напрямках і скоріш за все він далі продовжуватиме застосовувати її й на Запорізькому напрямку", — додав Волошин.

Нагадаємо, 2 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що ЗС РФ готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. За його словами, так ворог хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області та надалі захопити Запоріжжя.

28 вересня Владислав Волошин зазначив, що ЗС РФ збирали особовий склад штурмових груп у районі Приютного Запорізької області. Він повідомив, що ворог стягував багі, які застосовуються для проведення штурмів.