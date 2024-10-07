ЗС РФ окупували місто у Донецькій області, — DeepState (фото)
За даними аналітиків DeepState, ворог також просунувся поблизу трьох населених пунктів
Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ відразу на кількох напрямках. Їм вдалось окупувати місто Красногорівку Донецької області. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.
Ворогу також вдалось просунутись в населеному пункті Цукурине Донецької області.
Аналітики також повідомляють, що окупанти просунулись в районі міста Гірник.
За даними DeepState, ворог також має успіхи в районі населеного пункту Любимівка.
Ситуація на фронті: що кажуть в Генштабі
В Генеральному штабі на момент написання матеріалу не коментували окупацію міста Красногорівка та просування ворога. Разом з тим станом на 22:00 06.10.2024 військові повідомили, що з початку минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.
"На цей час доби на Курахівському напрямку нараховується 17 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка, на даний час точиться сім боїв", — зазначили там.
Раніше, 4 жовтня, Фокус писав, що ворог просувається поблизу населеного пункту Цукурине. Тоді зазначалось, що ворог також завдає авіаційних ударів по населених пунктах.
Наступного дня, в суботу, 5 жовтня, стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації готували нові штурми під Оріховим та Роботиним Запорізької області. Вони перекидали особовий склад, проводили рекогностування, розвідку, логістичне забезпечення поблизу цих населених пунктів.