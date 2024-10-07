ЗС РФ окупували місто у Донецькій області, — DeepState (фото)

За даними аналітиків DeepState, ворог також просунувся поблизу трьох населених пунктів

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Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ відразу на кількох напрямках. Їм вдалось окупувати місто Красногорівку Донецької області. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

Ворог окупував Красногорівку Фото: DeepState

Ворогу також вдалось просунутись в населеному пункті Цукурине Донецької області.

ЗС РФ просунулись в Цукурине Фото: DeepState

Аналітики також повідомляють, що окупанти просунулись в районі міста Гірник.

Російська армія просунулась поблизу населеного пункту Гірник

За даними DeepState, ворог також має успіхи в районі населеного пункту Любимівка.

Російські війська просунулись поблизу населеного пункту Гірник Фото: DeepState

Ситуація на фронті: що кажуть в Генштабі

В Генеральному штабі на момент написання матеріалу не коментували окупацію міста Красногорівка та просування ворога. Разом з тим станом на 22:00 06.10.2024 військові повідомили, що з початку минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

"На цей час доби на Курахівському напрямку нараховується 17 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка, на даний час точиться сім боїв", — зазначили там.

Раніше, 4 жовтня, Фокус писав, що ворог просувається поблизу населеного пункту Цукурине. Тоді зазначалось, що ворог також завдає авіаційних ударів по населених пунктах.

Наступного дня, в суботу, 5 жовтня, стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації готували нові штурми під Оріховим та Роботиним Запорізької області. Вони перекидали особовий склад, проводили рекогностування, розвідку, логістичне забезпечення поблизу цих населених пунктів.