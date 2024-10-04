ЗС РФ просунулись біля чотирьох населених пунктів: деталі від DeepState (фото)

В Генштабі уточнили, що ворог також завдає авіаційних ударів по населених пунктах.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ відразу на кількох напрямках. Їм вдалось змістити лінію фронту відразу біля декількох населених пунктів. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

За даними аналітиків, ворог просунувся біля селища Цукуриного, Катеринівки Донецької області, Колесниківки Харківської області та у Торецьку.

ЗС РФ просунулись в районі Цукуриного Фото: DeepState

Ситуація на фронті - бої поблизу Катеринівки Фото: DeepState

Бої поблизу Піщаного Фото: DeepState

Ситуація в Торецьку Фото: DeepState

Що кажуть в Генштабі

У звіті Генштабу зазначено, що протягом минулої доби відбулось 142 бойових зіткнення. Окрім цього, ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах, зокрема й по Катеринівці.

"Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба та Клебан-Бик на Торецькому напрямку, до того ж ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька, Дачного та Неліпівки", — уточнили в Генштабі.

Українські військові стримують російські війська на Курахівському напрямку. Зокрема, в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати оборонні рубежі.

Нагадаємо, що російські війська вщент руйнують місто Торецьк. За інформацією заступника командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдана Кушніра з позивним "Гриз, ворог щодоби скидає на нього десятки авіабомб.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ можуть активізуватись на ще одній ділянці фронту — в Запорізькій області. За інформацією речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ЗС РФ стягують особовий склад та готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Однак, за інформацією військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, про небезпеку для самого Запоріжжя не йдеться.