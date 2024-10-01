"Були дуже криваві тижні": військовий розповів про ситуацію в Торецьку (відео)

За словами військовослужбовця Богдана Кушніра, російські загарбники просунулися на декілька кілометрів, а бої вже йдуть у самому Торецьку.

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Російські окупаційні війська вщент руйнують місто Торецьк у Донецькій області та щодоби скидають на нього десятки авіабомб. Про це "Укрінформу" повідомив заступник командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдан Кушнір з позивним "Гриз", підрозділ якого перебуває там з червня.

"Уже досить довго — скоро буде три місяці, як ми знаходимось на Торецькому напрямку. А там — як місяць за рік, напевно. Це один із самих складних напрямків", — сказав Кушнір.

Він уточнив, що ЗС РФ пішли у наступ на Торецьк за декілька днів після того, як туди зайшла бригада Кушніра.

"Ворог почав настільки масовий наступ, що я у своїй практиці стільки ворожої піхоти ще не бачив… Така кількість піхоти, коли йде десять, десять знищили, а йде двадцять. Двадцять не дійшло, йде тридцять. Кожну годину просто йдуть групи" — зазначив "Гриз".

За його словами, через такий натиск підрозділу довелося, хоч і з боями, але потроху відходити на інші позиції, щоб не потрапити в оточення. А водночас за спинами певних українських загонів будували укріплення.

"Потім ворог ткнувся у цю оборону й дуже сильно загальмував. На декілька тижнів ми реально, як могли, там стримували противника, хоч й були дуже криваві тижні. Потім уже підійшло підкріплення — декілька бригад Збройних сил. Та зав'язалися вже повноцінні бої, ворог уже зрозумів, що не може просуватися чисто піхотою та почав закидати велику кількість техніки", — пояснив військовий.

Кушнір також додав, що для ЗСУ немає сенсу утримувати певну позицію, коли ворог обійшов її та пішов далі, адже важливого значення така локація не має. Натомість бійці можуть бути відрізані від своїх побратимів та знищені.

За його словами, окупанти дуже глибоко просунулися — на декілька кілометрів. Наразі, стверджує Кушнір, бої йдуть в самому Торецьку.

Нагадаємо, 30 вересня у 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" НГУ повідомили, що впритул знищили ворожу техніку на Торецькому напрямку.

25 вересня пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показала, як мобілізовані ексв'язні провели "полювання" на окупантів під Торецьком.