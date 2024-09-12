ЗСУ просунулися біля Торецька: геолоковані кадри підтвердили, — ISW

За словами вашингтонських аналітиків, інші докази вказують і на просування російських сил вздовж вулиці Центральної у східній частині Торецька.

Related video

Силам оборони України, як, утім, і окупаційному угрупованню ЗС РФ, нещодавно вдалося трохи просунутися в районі Торецька на тлі боїв у цьому районі 11 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 вересня.

Автори публікації посилаються на геолокаційні кадри, що з'явилися 10 вересня, які, за їхніми словами, підтверджують незначне просування ЗСУ в північно-східній частині Торецька.

Інші геолоковані кадри, опубліковані 11 вересня, свідчать про те, що російські сили просунулися вздовж вулиці Центральної у східній частині Торецька. Одне з російських джерел стверджує, що російські сили просунулися далі цією вулицею і також у полях на південний схід від Торецька. Водночас OSINT-дослідники з ISW не виявили візуальних підтверджень цим заявам.

Карта ISW: Торецьк: карта боїв

Також, за словами аналітиків, 10 і 11 вересня російські сили продовжили наземні атаки в районі Дачного (на північний схід від Торецька), Північного (східна частина від Торецька) і Неліпівки (південь Торецька).

Важливо

ЗС РФ створюють подвійну загрозу для Покровського напрямку: полковник запасу ЗСУ розкрив деталі

Що кажуть у Генштабі?

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли про шість атак російських військ у районі Торецька.

"На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджувалися в районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що ЗС РФ можуть намагатися відрізати українські сили в Курській області та ускладнити вогневу підтримку від кордону.

Також повідомлялося, що ЗСУ проводять нові атаки, а ЗС РФ залучають у Курській області бригаду, яка кілька разів відновлюється і, серед іншого, була розбита під Вугледаром на початку минулого року.