ВСУ продвинулись возле Торецка: геолоцированные кадры подтвердили, — ISW

По словам вашингтонских аналитиков, другие доказательства указывают и на продвижение российских сил вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка.

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Силам обороны Украины, как, впрочем, и оккупационной группировке ВС РФ, недавно удалось незначительно продвинуться в районе Торецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 11 сентября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 сентября.

Авторы публикации ссылаются на геолокационные кадры, появившиеся 10 сентября, которые, по их словам, подтверждают незначительное продвижение ВСУ в северо-восточной части Торецка.

Другие геолоцированные кадры, опубликованные 11 сентября, свидетельствуют о том, что российские силы продвинулись вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка. Один из российских источников утверждает, что российские силы продвинулись дальше по этой улице и также в полях к юго-востоку от Торецка. Вместе с тем OSINT-исследователи из ISW не обнаружили визуальных подтверждений этим заявлениям.

Карта ISW: Торецк: карта боев

Также, по словам аналитиков, 10 и 11 сентября российские силы продолжили наземные атаки в районе Дачного (к северо-востоку от Торецка), Пивничного (восточная часть от Торецка) и Нелиповки (юг Торецка).

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Что говорят в Генштабе?

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось о шести атаках российских войск в райне Торецка.

"На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное", — говорится в публикации.

Напомним, что ВС РФ могут пытаться отрезать украинские силы в Курской области и усложнить огневую поддержку от границы.

Также сообщалось, что ВСУ проводят новые атаки, а ВС РФ задействуют в Курской области бригаду, которая несколько раз восстанавливаюсь и, среди прочего, была разбита под Угледаром в начале прошлого года.