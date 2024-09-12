ВСУ продвинулись возле Торецка: геолоцированные кадры подтвердили, — ISW
По словам вашингтонских аналитиков, другие доказательства указывают и на продвижение российских сил вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка.
Силам обороны Украины, как, впрочем, и оккупационной группировке ВС РФ, недавно удалось незначительно продвинуться в районе Торецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 11 сентября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 сентября.
Авторы публикации ссылаются на геолокационные кадры, появившиеся 10 сентября, которые, по их словам, подтверждают незначительное продвижение ВСУ в северо-восточной части Торецка.
Другие геолоцированные кадры, опубликованные 11 сентября, свидетельствуют о том, что российские силы продвинулись вдоль улицы Центральной в восточной части Торецка. Один из российских источников утверждает, что российские силы продвинулись дальше по этой улице и также в полях к юго-востоку от Торецка. Вместе с тем OSINT-исследователи из ISW не обнаружили визуальных подтверждений этим заявлениям.
Также, по словам аналитиков, 10 и 11 сентября российские силы продолжили наземные атаки в районе Дачного (к северо-востоку от Торецка), Пивничного (восточная часть от Торецка) и Нелиповки (юг Торецка).Важно
Что говорят в Генштабе?
В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось о шести атаках российских войск в райне Торецка.
"На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное", — говорится в публикации.
Напомним, что ВС РФ могут пытаться отрезать украинские силы в Курской области и усложнить огневую поддержку от границы.
Также сообщалось, что ВСУ проводят новые атаки, а ВС РФ задействуют в Курской области бригаду, которая несколько раз восстанавливаюсь и, среди прочего, была разбита под Угледаром в начале прошлого года.