ВС РФ могут пытаться отрезать ВСУ в Курской области и усложнить огневую поддержку у границы, — ISW

В планах ВС РФ может быть продвижение к границе к юго-востоку от Снагости, что усложнит логистические маршруты Сил обороны на территории Курской области. По словам аналитиков, пока все же рано оценивать, как повлияют два дня российских контратак на украинский прорыв, длящийся уже больше месяца.

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Российские войска могут пытаться временно рассечь украинский выступ в Курской области, а затем начать более организованные и хорошо оснащенные операции по вытеснению украинских сил с территории РФ. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 сентября.

Российские силы сейчас проводят контратаки вдоль западного края территории, подконтрольной ВСУ в Курской области. ВС РФ атакуют в районе, который по преимуществу состоит из полей и небольших поселений.

В войсках РФ могут работать над тем, чтобы занять более тактически выгодные позиции во время первоначальных контратак, прежде чем начать более масштабную контрнаступательную операцию против ВСУ, действующих к северо-востоку от Коренево и возле Суджи. ВС РФ могут пытаться отрезать украинский выступ и продвинуться к международной границе к юго-востоку от Снагости, чтобы усложнить логистические маршруты и огневые позиции, которые оказывают поддержку ВСУ ближе к международной границе.

Затем может последовать более масштабная контрнаступательная операция, допускают американские аналитики. Военное командование РФ, по-видимому, полагается на элементы 155-й бригады морской пехоты, 56-го и 51-го полков ВДВ для первоначальных контратак. Но, вероятно, для будущих контратак появятся и другие элементы группировки ВС РФ в этом районе.

Курская область: бои

Карта DeepState: Бои в Курской области

Пока неясно, считают ли российские власти, что текущая группировка российских войск в Курской области способна успешно вытеснить украинские войска из этого района. Группировка эта большей частью укомплектована срочниками, нерегулярными войсками и небольшими элементами регулярных, а также более элитных подразделений. Ко всему прочему, может планироваться переброска более боеспособных подразделений ВС РФ из Украины, пока неизвестно, когда это может произойти.

Карта ISW: Бои в Курской области

В ISW считают, что пока преждевременно оценивать, как повлияют два дня российских контратак на украинский прорыв в Курскую область, длящийся уже больше месяца. В особенности на фоне продолжающихся украинских атак в приграничье.

Напомним о последствиях массированной ночной атаки войск РФ: "Искандеры", Х-22 и более 60 "шахедов".

Также сообщалось, что войска РФ сконцентрировалась на захвате Горняка на Донбассе. Руководитель информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал о планах оккупационных войск.