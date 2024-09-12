РФ сконцентрировалась на захвате Горняка на Донбассе: Згурец раскрыл планы врага (карта)

Российские военные сосредоточились на боях вокруг Горняка и попытках продвижения к Селидово на Донбассе. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, ВСУ держат оборону на участках фронта, где враг пытается осуществить наступление.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются захватить Горняк в Донецкой области. Этим самым враг хочет усложнить оборону украинских военных и продвинуться ближе к Кураховке и Курахово. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" 11 сентября.

Он отметил со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ, что половина боевых столкновений пришлась на Покровское и Кураховское направления.

"Значительная часть усилий врага сосредоточена на боевых действиях вокруг Горняка, а также на попытках продвижения к Селидово. Почему это так важно для противника? Горняк — это населенный пункт, расположенный на возвышенности, что является самой высокой точкой в этой части Донецкой области", — сказал Сергей Згурец.

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По его словам, с этой высоты создается существенная угроза для низины, где расположены украинские батальоны. Речь идет о Галициновке, Невельском и Красногоровке. Оккупанты хотят захватить Горняк, чтобы усложнить оборону ВСУ и продвинуться дальше к Кураховке и Курахово.

Згурец отметил, что оборона украинских позиций в значительной степени зависит от участка Украинск — Горняк — Кураховка, сейчас там держится оборона. Кроме этого, бойцы держат оборону возле Селидово, там россияне пытаются осуществлять наступательные действия.

Битва за Донбасс

Напомним, ночью 12 сентября аналитики DeepState рассказали, что российские военные захватили село Лесовка Донецкой области. Кроме этого, противник продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

11 сентября полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что противник не прекращает попытки давления на позиции ВСУ на Покровском направлении Донецкой области. Он отметил, что ситуация чрезвычайно сложная.