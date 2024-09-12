РФ сконцентрувалася на захопленні Гірника на Донбасі: Згурець розкрив плани ворога (карта)

Російські військові зосередилися на боях навколо Гірника та спробах просування до Селидового на Донбасі. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, ЗСУ тримають оборону на ділянках фронту, де ворог намагається здійснити наступ.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються захопити Гірник у Донецькій області. Цим самим ворог хоче ускладнити оборону українських військових та просунутися ближче до Курахівки й Курахового. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо" 11 вересня.

Він зауважив з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ, що половина бойових зіткнень припала на Покровський і Курахівський напрямки.

"Значна частина зусиль ворога зосереджена на бойових діях навколо Гірника, а також на спробах просування до Селидового. Чому це так важливо для противника? Гірник — це населений пункт, розташований на височині, що є найвищою точкою в цій частині Донеччини", — сказав Сергій Згурець.

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За його словами, з цієї висоти створюється суттєва загроза для низини, де розташовані українські батальйони. Йдеться про Галицинівку, Невельське та Красногорівку. Окупанти хочуть захопити Гірник, аби ускладнити оборону ЗСУ та просунутися далі до Курахівки й Курахового.

Згурець наголосив, що оборона українських позицій значною мірою залежить від ділянки Українськ — Гірник — Курахівка, наразі там тримається оборона. Крім цього, бійці тримають оборону біля Селидового, там росіяни намагаються здійснювати наступальні дії.

Битва за Донбас

Нагадаємо, вночі 12 вересня аналітики DeepState розповіли, що російські військові захопили село Лісівка Донецької області. Крім цього, противник просунувся біля декількох населених пунктів.

11 вересня полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський розповів, що противник не припиняє спроби тиску на позиції ЗСУ на Покровському напрямку Донецької області. Він зауважив, що ситуація надзвичайно складна.