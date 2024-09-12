ЗСУ почали новий наступ: ЗС РФ задіють у Курській області бригаду, розбиту під Вугледаром, — ISW

155-та бригада російських військ відома проваленим наступом на Вугледар наприкінці 2022 — початку 2023 року. Надалі вона також воювала в районі Мар'їнки Донецької області, брала участь у наступі на північ від Харкова в травні 2024 року. І неодноразово відновлювалася.

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Українські сили почали нові атаки у відповідь на контрнаступ росіян на захід від Снагості Курської області та по всьому українському виступу в регіоні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 вересня.

Українська бригада, яка, ймовірно, діє в Курській області, повідомила 11 вересня, що ЗСУ почали атакувати фланг російських військ на захід від Снагості після початкової російської контратаки в населеному пункті. Американські аналітики посилаються на дані про те, що українські сили діють поблизу Кульбаки (на південний захід від Снагості, приблизно за п'ять кілометрів від міжнародного кордону). За словами OSINT-дослідників, це може вказувати на те, що ЗСУ нещодавно просунулися поблизу поселення.

У російських джерелах також стверджували, що ЗСУ проводять невеликі механізовані атаки в районі Глушково, біля Ведмежого, уздовж міжнародного кордону, і в ще одному незазначеному районі вздовж кордону. Міноборони РФ і російські провідні блогери стверджували, що ЗС РФ відбили низку українських атак.

Карта DeepState: Курська область

Наявні візуальні докази підтверджують, що російські сили, які контратакують у Курській області, діють підрозділами розміром з роту і можуть використовувати більш досвідчені підрозділи в бойових діях для контратак. Геолокаційні кадри за 10 вересня показують, що підрозділи російського 51-го повітряно-десантного полку проводять механізовану атаку особовим складом чисельністю близько роти на північ від Снагості.

Повідомлення про БТГ

У російських джерелах вказується, що російська морська піхота і батальйонні тактичні групи ВДВ проводять наступальні операції в Курській області. Але в ISW знайшли геолоковані підтвердження тільки того, що проводилася механізована атака чисельністю близько роти.

Карта ISW: Курська область

За словами аналітиків, російські сили не використовували БТГ у великих масштабах на полі бою з середини 2022 року після того, як вони не змогли досягти наступальних цілей на ранніх етапах війни, а також через шкоду, завдану їм під час наступальних операцій на Київ, Сіверськодонецьк, Маріуполь і Лисичанськ, що було пов'язано зі значними втратами.

Уточнюється, що в останні два роки російське командування відійшло від практики використання БТГ як організованого підрозділу, але їхня повторна поява в Курській області — якщо підтвердиться — стане примітною зміною. Поки ISW не виявили жодних підтверджень того, що російські сили в Курській області використовують БТГ.

155-та бригада

Російські військкори стверджували, що підрозділи російського 56-го полку ВДВ і 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) беруть участь у контратаках у Курській області.

Російська 155-та бригада морської піхоти відома проваленим наступом на Вугледар наприкінці 2022 — початку 2023 року. Надалі вона воювала в районі Мар'їнки Донецької області, а також була розгорнута для участі в російському наступі на північ від Харкова в травні 2024 року — водночас здебільшого без істотного відпочинку. Командуванню доводилося кілька разів відновлювати 155-ту бригаду морської піхоти.

Зі свого боку, підрозділи 56-го полку ВДВ брали участь у відбитті українського контрнаступу в районі Вербового влітку 2023 року. Зазначається також, що російські військові можуть покладатися на відносно досвідчених бійців у проведенні штурмових операцій у Курській області. Хоча неясно, наскільки ефективними будуть ці операції. Також складно сказати, чи достатньо у росіян сил, щоб повністю зупинити українську операцію в Курській області, або захиститися від українських контратак, оскільки російське командування, найімовірніше, перекинуло до Курської області тільки частини підрозділів, а не цілі формування.

Нагадаємо, що видання Forbes повідомило подробиці контратак ЗС РФ у Курській області.

Також повідомлялося, що війська РФ просунулися в Донецькій області та захопили ще один населений пункт, за даними DeepState.