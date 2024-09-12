Путін дав наказ: Forbes розповіло деталі контратак ЗС РФ в Курській області

Підрозділи ЗС РФ з двох боків тиснуть на позиції ЗСУ в Курській області. Водночас українські військові успішно наступали на східному фланзі біля Суджі і вповільнили відступ на Донбасі, розповіли журналісти.

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Україна буде й надалі намагатись втримати позиції в Курській області та опиратись потужному тиску РФ під Покровськом. При цьому можуть вважати, що це важливіше, ніж втрати української території на Донбасі. Про ситуацію на полі бою та можливий перебіг подій написали на порталі Forbes.

Журналісти нагадали, що ЗС РФ отримали наказ від президента Володимира Путіна відбити підконтрольні Україні російські території до 1 жовтня. Відразу після цього війська рушили в атаку по обидва боки від Суджі. Разом з тим продовжуються штурми росіян на Покровському напрямку, де їхнє просування вдалось дещо сповільнити резервами, які були у Сил оборони. У статті пояснили, що Україна намагатиметься й далі триматись в Курській області і відбиватиметься під Покровськом.

"Генштаб у Києві розрахував, що захоплення частини Курська варте втрати частини Донецької області. Не зрозуміло, чи зможуть українці зробити те й інше тими силами, які вони мають", — підсумувало Forbes, спираючись на думку британського посадовця.

Прорив Курській області — деталі

Наступ на західному фланзі під Курськом відбувається у районі села Снагость, поруч з яким є "клин" ЗСУ у бік села Комарівки. На східному фланзі — атаки поруч з Уланок. У статті зауважується, що не ясно, яким чином російське командування могло зібрати достатню кількість техніки та живої сили для ударів біля Снагості, оскільки ЗСУ знищили мости через річку Сейм і регулярно підривають пороми. Ймовірно, нові підрозділи підійшли з Коренево, до якого веде дорога з Рильська і мостів на ній не помітно. Українські позиції атакували вісім танків та інша бронетехніка ЗС РФ, але бійці ЗСУ продовжують триматись, попри тиск, підсумували журналісти.

Після початку російських контратак вже відбулись зміни на Курському напрямку, пояснюється у статті. По-перше, ЗСУ змогли повернути деякі позиції під селом Уланок. По-друге, українці продовжують тиснути на південному заході від Снагості. При цьому логістичні шляхи Сил оборони проходять через Суми, які потерпають від регулярних ударів ЗС РФ.

У звітах Генштабу ЗСУ немає інформації про ситуацію на російській території. На карті "Радио Свобода" є свіжі позначки від 11 вересня, які показують точки атаки ЗС РФ на західному фланзі (рожеві) та ЗСУ на східному (жовті).

Порив в Курській області станом на 12 вересня Фото: Радио Свобода

Зазначимо, 5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у інтерв'ю CNN, що Україна досягнула поставлених цілей прориву в Курській області. Генерал озвучив сім завдань, серед яких — захистити Сумську область від наступу РФ та поповнити обмінний фонд. Тоді ж президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде втримувати контроль на російській території доти, поки Володимир Путіна не погодиться на мирні перемовини.

Нагадуємо, 10 вересня у ЗМІ опублікували орієнтовний "план перемоги", створений Зеленським та українським командуванням.