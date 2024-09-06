Курську область не віддамо: який план у Зеленського, щоб розпочати переговори з Путіним

Україна буде утримувати захоплені території РФ доти, доки не змусить Путіна сісти за стіл переговорів, заявляє президент Володимир Зеленський. Наскільки виправданою є ця тактична гра офіційного Києва, з’ясовував Фокус.

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Про те, що Україна буде утримувати здобуті внаслідок Курської операції території РФ, президент розповів в інтерв’ю NBC News.

За словами Володимира Зеленського, отримані російські території є невід’ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни, з яким він вже у вересні має намір ознайомити союзників, зокрема президента США Джо Байдена.

"Наразі вона (територія. – Ред.) нам потрібна", — сказав глава держави. Водночас він наголосив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще більше російської території: "Це як початок нашої Курської операції, коли ми зберігали тишу. Тому, за всєї поваги, я не можу про це говорити, я вважаю, що успіх дуже близький до несподіванки".

Між тим, думки експертів, з якими поспілкувався Фокус, розділилися стосовно того, чи правильною є окреслена президентом Зеленським лінія щодо утримання російських земель аж до путінської готовності сідати та домовлятися про завершення війни.

Як і чому Путін бачить позитивні для себе сигнали від Заходу

Зокрема президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у розмові з Фокусом зауважує: "На мою думку, тут необхідно було зберігати те, що називається стратегічною двозначністю, оскільки таке формулювання, яке озвучив президент Зеленський, направляє Курську операцію в певному напрямку, даючи ворогу можливість використовувати це у відповідності ці своїми трактуваннями ситуації. Тому не слід було поспішати з однозначностями, але вже, як-то кажуть, маємо те, що маємо. Очевидно, що тут дії Кремля будуть іти від зворотного. Тобто, Москва буде повсякчас доводити, що ніхто не може змусити її діяти не за її правилами, які були сформульовані ще перед початком "СВО".

Експерт, наголосивши на тому, що коли Путін заявляє про начебто готовність до переговорів, він має на увазі перемовини зі США, додав: "Тому для Путіна переведення формату діалогу з Вашингтону на Київ, означає де-факто визнання суб’єктності України як країни, яка дає відсіч російській агресії. Цього собі Путін дозволити не може, бо він же воює з "київською хунтою". Тому Путін сигнали з Києва може просто ігнорувати, віддаючи цю тему на відкуп в плані публічного коментування Захаровій, Пєскову та іншим "говорючим головам".

За словами Володимира Зеленського, отримані російські території є невід"ємною частиною його "плану перемоги" Фото: Getty Images

Росія, зауважує Михайло Гончар, заточила свою економіку на тривалу війну, ця економіка "тріщить, але тримається", тому переговори для Путіна є нічим іншим, як способом отримання оперативної паузи.

"Ми вже зараз бачимо, що місія МВФ вперше з моменту повномасштабної війни планує приїхати в Москву, хоча цього не повинно було б бути. Також уже чути голоси про необхідність пом’якшення антиросійських санкцій тощо. Так Путін бачить індикатори того, що йому вдається протискати свою позицію, а отже питання переговорів не є для нього негайно необхідним. Він чекатиме, допоки Захід не дозріє до того, щоб тиснути на Україну, схиляючи її до діалогу з РФ більшою мірою на її умовах", — зазначає експерт.

Він прогнозує, якщо такі переговори й розпочнуться, то Росія, накопичуючи за їхньою ширмою сили, через деякий час перерве їх, звинувативши в усьому українську сторону чи Захід. "Так, Курська операція цю переговорну задумку РФ зламала, але, знаєте, Кремль — це як крокодил, який ніколи не повзе назад. Тому Москва й надалі дотримуватиметься такої ж тактики щодо використання переговорної теми у своїх цілях", — підсумовує Михайло Гончар.

Після Курської операції потрібно переходити на наступний етап

Своєю чергою політолог Тарас Загородній у розмові з Фокусом акцентує: "Я вважаю, що тактика Києва щодо утримання російських територій доти, доки Путіна не вдасться посадити за стіл переговорів, є цілком правильною. Чому? Тому що раніше нас фактично схиляли до капітуляції, а тепер шахівниця фактично перевернута, тож усі заяви про зупинення на лінії розмежування та початок переговорів здаються планом розчленування Росії. Так Україна ставить перед фактом: допомагайте далі. До речі, ми досить часто скаржимося на наше військово-політичне керівництво, але Курська операція наочно продемонструвала високий організаційний рівень державного апарату".

"Київ недостатньо використав потенціал того, що Україна захопила частину території РФ", — експерт Фото: Getty Images

Наголосивши, що Курська операція сильно "похитнула" Путіна, політолог додав: "Авторитет Росії знищений щонайменше років на 50 уперед, бо росіяни раніше постійно торгували тим, що вони готові гарантувати безпеку Європи. А яку тепер, запитується, безпеку Європи ви можете гарантувати, якщо неспроможні захистити навіть себе? І, до речі, нещодавнє опитування "Левада-Центр" засвідчило, що 90% росіян вважають це великою проблемою. Тим часом 200 тисяч біженців носяться Росією, розповідаючи про відсутність влади та армії".

Експерт вважає, що Путін ніколи не збирався вести переговори з Україною. Натомість, він хоче переговорів зі США на тему України. "Путін, по суті пропонуючи Мюнхен 38 року, прагне, щоб Сполучені Штати документально засвідчили анексію України. Зрозуміло, що Захід на це ніколи не піде, але Кремль продовжує гнути свою лінію", — зазначає Тарас Загородній.

Київ збирається всадити Путіна за переговорний стіл Фото: ТАСС

Відповідаючи на запитання про те, як за подібної тактики Кремля Київ збирається посадити Путіна за переговорний стіл, експерт констатував: "Після успішної Курської операції потрібно переходити на наступний етап і в осінньо-зимовий період максимально довбати по енергетиці РФ. До речі, я вважаю, що геть невипадково в Росію залетіли дрони, коли Умєров був у Вашингтоні. Це теж своєрідна демонстрація сили США, мовляв, давайте нам по-доброму необхідну зброю і ми все швидко завершимо, що дозволить зберегтися якомусь там режиму Путіна. А слід чітко розуміти, що Захід, зокрема Вашингтон, грає на стабільність путінського режиму, попри всі ці розмови про демократію та іншу маячню, яку вони люблять нам впарювати".

Цілком реальним сценарієм виходу Росії з війни експерт вважає удари по Москві і створення там під час зимових морозів блекауту.

"За таких розкладів, з урахуванням їхніх звичаїв, пів Росії миттєво збіжиться грабувати Москву — і це буде реальна дестабілізація. Тому нині Україна й говорить Заходу: або давайте по-хорошому вирішувати питання, або буде по-поганому, оскільки ви вже дістали зі своїми лицемірними та брехливими заявами про те, як сильно ви начебто підтримуєте Україну. Тому маємо і в Заходу просити обіцяне, і свою зброю паралельно штампувати", — акцентує Тарас Загородній.

Водночас, на його думку, Київ недостатньо використав потенціал того, що Україна захопила частину території РФ. Політолог вважає, що потрібно ставити Захід перед фактом: нова демократична Росія, за яку вони начебто ратують, це матриця України.

Власне, цю матрицю Загородній змальовує так: "Внутрішній контур — стоять наші війська, а на зовнішньому потрібно створювати щось на кшталт іноземного легіону. Є за кордоном так звані нові росіяни? Є. Ну, так ось вам, шановні, починайте будувати свою демократію з Курщини, або ми знайдемо інших нових росіян, які будуть це робити. Цю історію, яка дуже лякає Кремль, вважаю, слід упаковувати в гарну обгортку і продавати назовні, що ось, мовляв, дивіться, Україна будує демократичну Росію. Попутно ми качатимемо Російську Федерацію, адже це хороший спосіб її дефрагментації".

Окреслений кейс із демократизацією РФ Тарас Загородній називає недоробкою української влади. Водночас політолог прогнозує, що невдовзі цю прогалина буде заповнено.

Тим часом про те, що Курська операція наразі "не змінила стратегічного мислення" Путіна, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). За оцінкою аналітиків ISW, Путін досі вважає, що Росія може поступово "підкорити" Україну шляхом повільного просування вперед і війни на виснаження, протримавшись довше, аніж союзники, які підтримують Україну. Отже, підсумовують експерти, Путін не хоче жодних мирних переговорів на умовах, відмінних від "капітуляції України та Заходу перед його вимогами".