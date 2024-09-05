Україною керують інопланетяни або іноземці, — Путін (відео)

Борис Джонсон, заявив російський президент, порадив Києву не здаватися і "воювати до останнього українця". Москва ж згодна на переговори на базі "Стамбульських домовленостей".

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Складається враження, що ті, хто керують Україною — інопланетяни або іноземці. Таку заяву 5 вересня під час Східного економічного форуму у Владивостоці зробив російський президент Володимир Путін.

Путін вважає, що саме колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порадив у Києві владі не погоджуватися на мир, а продовжувати воювати "до останнього українця".

"Ось вони досі і воюють. У мене іноді складається враження, що ті, хто керують Україною — інопланетяни якісь або іноземці", — сказав Путін.

Глава Кремля також зазначив, що керівництво України нібито не думає про свою країну і громадян, і для заповнення втрат на фронті владі доведеться знижувати призовний вік і "набирати дітей".

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Крім того, Путін заявив, що якщо у "київської влади" виникне бажання вести переговори, то Москва не відмовляється, однак винятково на базі домовленостей, "зафіксованих у Стамбулі".

Нагадаємо, у березні журналісти The Wall Street Journal опублікували проєкт т. зв. "Стамбульських домовленостей", згідно з якими війна могла закінчитися ще 2022 року. Документ, зокрема, включав зобов'язання України зберігати нейтральний статус, українська армія підлягала скороченню, а територія Криму залишалася за Росією. Водночас договір не гарантував безпеки в разі повторної агресії РФ.

У червні повний текст 16-сторінкового проєкту угоди про завершення війни опублікувало видання The New York Times.