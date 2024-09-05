"Священний обов'язок": Путін назвав першочергову мету ЗС РФ в Україні

За словами російського президента, ЗСУ нібито намагалися своєю операцією в Курській області змусити Москву понервувати і почати перекидати підрозділи з інших напрямків фронту. Також Кремль знову звинуватив Київ і Захід у зриві переговорів.

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Так зване "звільнення" Донбасу — першочергове завдання ЗС РФ станом на сьогодні. Таку думку озвучив російський президент Володимир Путін, передає "РИА Новости".

Уже майже місяць українські захисники проводять операцію в Курській області, що створило для противника певні труднощі. У Кремлі переконані, що Київ організував цей наступ для того, щоб росіяни перекинули свої підрозділи військ з інших напрямків фронту. При цьому Москва нібито має намір зробити все для того, щоб повернути повний контроль над прикордонним регіоном.

"Я вже про це говорив, мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу і зупинити наш наступ на ключових напрямках. Насамперед на Донбасі, звільнення якого є нашою першочерговою метою", — заявив Володимир Путін.

Окремо російський президент висловився з приводу дій ЗС РФ навколо Курської області, які нібито змогли стабілізувати ситуацію і "видавлюють" ЗСУ з регіону. Жодних підтверджень цьому надано не було.

"Насамперед ми повинні думати про людей (Курської області, — ред.), які безумовно проходять через серйозні випробування і страждають від цих терористичних актів. Священний обов'язок ЗС РФ зробити все для того, щоб викинути противника з цих територій і надійно захистити наших громадян", — продовжив Володимир Путін.

Третя тема, яку порушив російський президент, стосувалася мирних переговорів. За його словами, Москва нібито ніколи не відмовлялася від бажання вирішити конфлікт за допомогою дипломатії, але не готова йти на певні вимоги. Це має бути база узгоджених у Стамбулі параметрів, говорив глава Кремля. Однак укотре було звинувачено британську сторону, яка нібито зірвала проведення переговорів.

"Ми говорили про це багато разів. Ми практично всі параметри мирної угоди з представниками уряду в Києві досягли, про все домовилися...", — підсумував Володимир Путін.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що для РФ прорив ЗСУ в Курській області має менше значення, ніж просування на Донбасі. Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ і пріоритетів, кажуть західні експерти.

29 серпня повідомлялося, що в Офісі президента назвали, хто стоїть на заваді переговорам України з РФ. За словами Михайла Подоляка, є три ґрунтовні причини, чому дипломатія з Володимиром Путіним на даному етапі — порожній звук. Серед них — неможливість справедливих репарацій. За його словами, для цього необхідний певний міжнародний механізм.