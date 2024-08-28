Не хочуть іти з Криму і Донбасу: як у РФ бачать закінчення війни з Україною, — ЗМІ

У матеріалі видання FP йдеться про те, що успіх України в Курській області РФ не змінив основних російських розрахунків і поглядів на припинення війни. Як мінімум тому, що ЗС РФ продовжують наступ на Донбасі.

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Дискусії про те, як має закінчитися війна в Україні, тривають не тільки в самій Україні та на Заході, а й у Росії. Про це пише видання Foreign policy.

Директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен поговорив з російськими чиновниками та колишніми дипломатами, членами політичних центрів, а також з науковцями та бізнесменами, щоб з'ясувати, як вони бачать закінчення війни в Україні.

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У матеріалі йдеться про те, що деякі з них виступають за війну до переможного кінця проти України, включно з окупацією нових регіонів, а також створенням маріонеткового уряду в Києві. Більшість із них хочуть припинення вогню на теперішній лінії зіткнення. Вони впевнені, що Україна нібито ніколи не зможе повернути собі окуповані РФ території.

Повідомляється, що успіх України в Курській області РФ не змінив основних російських розрахунків і поглядів на припинення війни. Як мінімум тому, що ЗС РФ продовжують наступ на Донбасі.

Як заявив один із російських експертів із безпеки, прорив у Курській області може допомогти Україні зрештою отримати вигідніші умови на переговорах, однак "це не схоже на справжню перемогу".

"Рано чи пізно їм доведеться піти з Курської області, але ми ніколи не підемо з Криму і Донбасу", — заявив він.

Крім того, співрозмовники Лівена вважають, що будь-які райони сільської місцевості в Харківській області, які можуть бути захоплені, слід розглядати не як "призи", а як предмети торгу в майбутніх переговорах. Вони переконані, що створення армії для "повної перемоги" потребуватиме нової масштабної мобілізації, що призведе до опору серед росіян.

При цьому, як повідомляється, ідея нападу на НАТО також була відкинута співрозмовниками з насмішкою, адже це занадто небезпечно. Постійні ж погрози — це спосіб не дати Альянсу втрутитися у війну на боці України безпосередньо.

Демілітаризація та нейтральний статус

У статті йдеться про те, що російські еліти не хочуть виводити війська з анексованих територій, які внесено до Конституції РФ. Однак інші окуповані регіони вони готові обміняти на якусь "демілітаризацію". Це нібито допоможе "гарантувати" припинення вогню, а також дасть президенту РФ Володимиру Путіну привід стверджувати, що безпека біля російських кордонів забезпечена.

Крім того, як повідомляється, російські еліти вважають нейтралітет Україні необхідним. Також Москва й надалі планує прагнути до "дружнього" уряду в Києві.

Лівен зазначив, що зрештою позиція РФ на переговорах визначатиметься главою Кремля Володимиром Путіним. А про що він думає — ніхто точно не знає.

Раніше військовий експерт Володимир Фесенко назвав дві умови для проведення мирних переговорів із РФ. Він зазначив, що слід дочекатися виборів президента США і стабілізації військової ситуації. Водночас у президента України Володимира Зеленського інше бачення на переговори з РФ.