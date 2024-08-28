"Росіяни хочуть домовлятися": експерт назвав дві умови для проведення мирних переговорів з РФ

Володимир Фесенко наголосив, що слід дочекатись виборів президента США та стабілізації воєнної ситуації. Водночас у президента України Володимира Зеленського інше бачення на перемовини з РФ.

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Для реальних мирних переговорів з Росією щодо війни в Україні потрібно виконання двох умов. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Від фронту до тилу". З якими викликами зіткнеться Україна восени і до чого варто готуватися".

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що для початку переговорів необхідно дочекатись виборів у США.

"Я переконаний, щоб почалися якісь переговори, потрібно, по-перше, щоб завершилися вибори в США, тому що росіяни хочуть домовлятися з американцями", — зазначив він.

Політолог додав, що другою умовою є стабілізація воєнної ситуації. Це пов'язано з тим, що поки у РФ є певна перевага, будуть очікування, що війну вдасться виграти.

"Як тільки ситуація на фронті стабілізується і з'явиться розуміння, що жодна зі сторін війну не виграє, домовлятися доведеться", — підсумував експерт.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія планує окупувати усю територію України. Наразі РФ вдалось захопити майже третину земель (27%).

Він зазначив, що Україна не домовлятиметься про мир шляхом втрати власної території.

"Ми нічого не приєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавство і Конституцію. Нам не потрібні зайві чужі землі", — наголосив голова держави.

Володимир Зеленський також відкинув можливість "обміну територіями" між Україною та РФ, про який згадують у контексті "мирних переговорів". Водночас політик наголосив, що подальший перебіг подій багато в чому залежить від дій західних партнерів і зброї, яку вони нададуть. Зокрема, допомога від США надійде нескоро, після закінчення каденції Джо Байдена.

Про перемовини з Росією Володимир Зеленський говорив і раніше. Зокрема, під час пресконференції з нагоди Дня Незалежності України президент зазначав, що війна може закінчитися лише після відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторної агресії РФ.