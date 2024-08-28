"Россияне хотят договариваться": эксперт назвал два условия для проведения мирных переговоров с РФ

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Для реальных мирных переговоров с Россией относительно войны в Украине нужно выполнение двух условий. Об этом говорится идет речь в материале "РБК-Украина" "От фронта к тылу. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему стоит готовиться".

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что для начала переговоров необходимо дождаться выборов в США.

"Я убежден, чтобы начались какие-то переговоры, нужно, во-первых, чтобы завершились выборы в США, потому что россияне хотят договариваться с американцами", — отметил он.

Политолог добавил, что вторым условием является стабилизация военной ситуации. Это связано с тем, что пока у РФ есть определенное преимущество, будут ожидания, что войну удастся выиграть.

"Как только ситуация на фронте стабилизируется и появится понимание, что ни одна из сторон войну не выиграет, договариваться придется", — подытожил эксперт.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия планирует оккупировать всю территорию Украины. Сейчас РФ удалось захватить почти треть земель (27%).

Он отметил, что Украина не будет договариваться о мире путем потери собственной территории.

"Мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство и Конституцию. Нам не нужны лишние чужие земли", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также отверг возможность "обмена территориями" между Украиной и РФ, о котором упоминают в контексте "мирных переговоров". В то же время политик подчеркнул, что дальнейший ход событий во многом зависит от действий западных партнеров и оружия, которое они предоставят. В частности, помощь от США поступит нескоро, после окончания каденции Джо Байдена.

О переговорах с Россией Владимир Зеленский говорил и раньше. В частности, во время пресс-конференции по случаю Дня Независимости Украины президент отмечал, что война может закончиться только после восстановления территориальной целостности Украины и предотвращения повторной агрессии РФ.