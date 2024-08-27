Джерело журналістів в оборонному відомстві Великої Британії розповіло про нещодавні переговори щодо зброї для України, в яких брали участь кілька союзних країн. За словами журналістів, реальність така, що союзники не хочуть діяти поодинці.

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Сполучені Штати надали більше зброї Україні, ніж будь-яка інша країна. Водночас Вашингтон також і створює значні перешкоди для ЗСУ, не дозволяючи використовувати далекобійні системи по цілях на території РФ. Про це повідомляє BBC.

Деякі західні союзники України, насамперед Велика Британія, готові дати Києву зелене світло.

Багато представників Міністерства оборони Великої Британії наводять доводи на користь дозволу про використання британських ракет Storm Shadow для ураження цілей на території РФ.

Але інші країни, побоюючись ескалації, дотримуються стриманої позиції. Джерело в оборонному відомстві Великої Британії повідомило журналістам, що нещодавні обговорення за участю кількох союзників були "складними".

Наприклад, ракети Storm Shadow і їхній французький аналог Scalp виробляє спільне європейське підприємство MBDA.

"Реальність така, що союзники України не хочуть діяти поодинці. Переконати Вашингтон, можливо, найскладніше. Він не поспішав відправляти свої танки Abrams Україні та підтримувати зусилля Данії та Нідерландів щодо постачання літаків F-16", — нагадали журналісти.

Також повідомлялося, що, за оцінками ISW, Кремль намагається зіпсувати міжнародну репутацію України й тепер взявся за союзний Кот-д'Івуар.

Раніше стало відомо, що представник Китаю Лі Хуей висловився з критикою США через те, що Україна застосовує американську зброю під Курськом. Спеціальний посланник Пекіна закликав до підтримки китайського мирного плану щодо України.