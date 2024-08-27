Взялися за союзний Кот-д'Івуар: Кремль намагається зіпсувати міжнародну репутацію України, — ISW

За словами аналітиків, Кот-д'Івуар вважається партнером України на африканському континенті, кілька держав екорегіону Сахель уже розірвали стосунки з Україною після нападу на ПВК "Вагнер" у Малі.

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Кремль продовжує проводити інформаційні операції, орієнтовані на підрив міжнародної репутації України. Російські державні ЗМІ поширили твердження незазначених джерел про те, що Україна нібито підтримує "терористів" і проводить дестабілізаційні операції в Кот-д'Івуарі. Про це пише американський аналітичний "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 серпня.

Кот-д'Івуар вважається партнером України на африканському континенті і Кремль, імовірно, прагне завадити шкоди цим двостороннім відносинам. Кілька держав екорегіону Сахель уже розірвали відносини з Україною після нападу на ПВК "Вагнер" у Малі.

За словами аналітиків, Кремль також продовжує створювати інформаційні умови, щоб виправдати свої зусилля з дестабілізації в Грузії. Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) 26 серпня заявила, що США намагаються послабити керівну партію "Грузинська мрія" перед президентськими виборами в Грузії, готуючи "кольорову революцію" і застосовуючи санкції до лідерів грузинської партії. Представники "Грузинської мрії" значною мірою посилили інформаційні операції Кремля. ISW продовжує оцінювати, що ці діячі, ймовірно, мають намір підірвати довгострокові зусилля Грузії щодо євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, 500 бійців ЗСУ штурмують кордон із Бєлгородською областю, триває бій за КПП.

Також повідомлялося, що опубліковано кадри наслідків нічного удару ЗС РФ по Києву: били ракетами та "Шахедами".