По словам аналитиков, Кот-д'Ивуар считается партнером Украины на африканском континенте, несколько государств экорегиона Сахель уже разорвали отношения с Украиной после нападения на ЧВК "Вагнер" в Мали.

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Кремль продолжает проводить информационные операции, ориентированные на подрыв международной репутации Украины. Российские государственные СМИ распространили утверждения неуказанных источников о том, что Украина якобы поддерживает "террористов" и проводит дестабилизирующие операции в Кот-д'Ивуаре. Об этом пишет американский аналитический "Институт изучения войны" в сводке от 26 августа.

Кот-д'Ивуар считается партнером Украины на африканском континенте, и Кремль, вероятно, стремится помешать этим двусторонним отношениям. Несколько государств экорегиона Сахель уже разорвали отношения с Украиной после нападения на ЧВК "Вагнер" в Мали.

По словам аналитиков, Кремль также продолжает создавать информационные условия, чтобы оправдать свои усилий по дестабилизации в Грузии. Служба внешней разведки РФ (СВР) 26 августа заявила, что США пытаются ослабить правящую партию "Грузинская мечта" перед президентскими выборами в Грузии, готовя "цветную революцию" и применяя санкции к лидерам грузинской партии. Представители "Грузинской мечты" в значительной степени усилили информационные операции Кремля. ISW продолжает оценивать, что эти деятели, вероятно, намерены подорвать долгосрочные усилия Грузии по евроатлантической интеграции.

Напомним, что, по данным российских СМИ, 500 бойцов ВСУ штурмуют границу с Белгородской областью, и продолжается бой за КПП.

Также сообщалось, что опубликованы кадры последствий ночного удара ВС РФ по Киеву: били ракетами и "Шахедами".