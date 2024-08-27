Били ракетами и Shahed: кадры последствий ночного удара ВС РФ по Киеву (фото)

Воздушный удар проводился в несколько волн. Силы ПВО с начала этих суток уничтожили вокруг Киева до 15 ударных дронов и несколько ракет.

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Этой ночью враг вновь нанес комбинированный, ракетно-дроновой удар по Украине с применением ударных БПЛА, баллистических, крылатых и аэробаллистических ракет. В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Сначала воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских дронов-камикадзе, предварительно типа "Shahed". БПЛА заходили на город в несколько волн и с разных направлений.

Около 03:00 оккупанты подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К с "Кинжалами" и одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 05:00.

ГСЧС ликвидируют возгорание на Киевщине

Воздушный удар проводился в несколько волн. ПВО с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около 15 ударных дронов и несколько ракет.

"Все, что летело на столицу Украины — уничтожено. По состоянию на эту минуту, по данным оперативной сводки в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. В результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные — локализованы. Оперативные службы работают на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице — без разрушений", — сообщили в КГГА.

ГСЧС ликвидируют возгорание на Киевщине

В ГСЧС сообщили о ликвидации 2 пожаров в природных экосистемах Днепровского района столицы. Горела трава и лесная подстилка, общей площадью 350 кв. м.

"Оба пожара ликвидированы. Обошлось без жертв и пострадавших", — отметили в ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 27 августа и утром ВС РФ осуществили массированную воздушную атаку по территории Украины. Для нее использовали ударные БпЛА, крылатые и аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Взрывы раздавались в Киеве, Запорожье, Староконстантинове, в Ровенской области.