Били ракетами та Shahed: кадри наслідків нічного удару ЗС РФ по Києву (фото)

Повітряний удар завдавався кількома хвилями. Сили ППО від початку цієї доби знищили навколо Києва до 15 ударних дронів та кілька ракет.

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Цієї ночі ворог знов завдав комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Спочатку повітряна тривога в Києві була пов’язана із атакою ворожих дронів-камікадзе, попередньо типу "Shahed". БПЛА заходили на місто у кілька хвиль та з різних напрямків.

Близько 03:00 окупанти підняли у повітря кілька бортів МіГ-31К з "Кинджалами" та одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 05:00

ДСНС ліквідовують займання на Київщині

Повітряний удар завдавався кількома хвилями. ППО від початку цієї доби знищили навколо Києва близько 15 ударних дронів та кілька ракет.

"Все, що летіло на столицю України — знищено. Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення в лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта — локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці — без руйнувань", — повідомили в КМВА.

ДСНС ліквідовують займання на Київщині

В ДСНС повідомили про ліквідацію 2 пожеж в природних екосистемах Дніпровського району столиці. Горіла трава та лісова підстилка, загальною площею 350 кв. м.

"Обидві пожежі ліквідовано. Обійшлося без жертв і постраждалих", — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що в ніч проти 27 серпня та вранці ЗС РФ здійснили масовану повітряну атаку по території України. Для неї використали ударні БПЛА, крилаті та аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Вибухи лунали в Києві, Запоріжжі, Старокостянтинові, в Рівненській області.