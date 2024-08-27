Источник журналистов в оборонном ведомстве Великобритании рассказал о недавних переговорах относительно оружия для Украины, в которых участвовали несколько союзных стран. По словам журналистов, реальность такова, что союзники не хотят действовать в одиночку.

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Соединенные Штаты предоставили больше оружия Украине, чем любая другая страна. Вместе с тем Вашингтон также и создает значительные препятствия для ВСУ, не позволяя использовать дальнобойные системы по целям на территории РФ. Об этом сообщает BBC.

Некоторые западные союзники Украины, в первую очередь Великобритания, готовы дать Киеву зеленый свет.

Многие представители Министерства обороны Великобритании приводят доводы в пользу разрешения об использовании британских ракет Storm Shadow для поражения целей на территории РФ.

Но другие страны, опасаясь эскалации, придерживаются сдержанной позиции. Источник в оборонном ведомстве Великобритании сообщил журналистам, что недавние обсуждения с участием нескольких союзников были "сложными".

К примеру, ракеты Storm Shadow и их французский аналог Scalp производит совместное европейское предприятие MBDA.

"Реальность такова, что союзники Украины не хотят действовать в одиночку. Убедить Вашингтон, возможно, сложнее всего. Он не спешил отправлять свои танки Abrams Украине и поддерживать усилия Дании и Нидерландов по поставке самолетов F-16", — напомнили журналисты.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, Кремль пытается испортить международную репутацию Украины и теперь взялся за союзный Кот-д'Ивуар.

Ранее стало известно, что представитель Китая Ли Хуэй высказался с критикой США из-за того, что Украина применяет американское оружие под Курском. Специальный посланник Пекина призвал к поддержке китайского мирного плана по Украине.