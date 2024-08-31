Апокаліпсис від Трампа: Навіщо республіканець підігрує РФ щодо ситуації в Курській області

Колишній президент США, а нині кандидат на цю посаду Дональд Трамп заявляє, що Курська операція є передвісником Третьої світової війни. Чому республіканець фактично підіграє Кремлю, і чи змінить він свою позицію у разі перемоги на виборах 5 листопада, з’ясовував Фокус.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії, 78-річний Дональд Трамп, судячи з усього, виступає проти української операції у Курській області. Зокрема, наступ ЗСУ на територію РФ він називає ознакою того, що "Третя світова війна є ближчою, ніж будь-коли". "Подивіться, що відбувається в Україні! Вони ж рвуться в Росію! Що це означає? А це означає, що у вас буде Третя світова війна", — цитує Трампа The Independent.

Цю заяву республіканець озвучив днями, виступаючи перед членами Асоціації національної гвардії у Детройті невдовзі після того, як відвідав панахиду на Арлінгтонському національному кладовищі за американськими військовими, які загинули в результаті теракту в Афганістані у 2021 році. Нагадаємо, тоді смертник під час хаотичного виведення американських військ позбавив життя 13 військовослужбовців США.

Трамп також заявляв, що Третя світова війна може трапитись, якщо він програє президентські вибори Фото: Getty Images

Вельми показово, що близько тижня тому той же Трамп заявляв, що Третя світова війна може трапитись, якщо він програє президентські вибори. За його словами, світ також стоїть на порозі нової світової війни через бойові дії на Близькому Сході між Ізраїлем і ХАМАСом та російсько-українську війну. "Якщо ми переможемо, все вирішиться дуже швидко. Якщо ж ні, то ви отримаєте великі війни на Близькому Сході і, можливо, Третю світову війну. Ви зараз ближче до цього, ніж будь-коли, тому що нашою країною керують некомпетентні люди", — зазначав екс-президент.

У Кремлі вже відреагували на свіжі заяви Дональда Трампа. Коментуючи їх, путінський спікер Пєсков зазначив, що багато західних країн "по вуха залізли у конфлікт в Україні". При цьому він додав, що на сьогодні дійсно є всі підстави для стурбованості, тому до подібних "алармістських" заяв можна ставитися з розумінням. "Такі вилазки, як у Курській області, є актами, які до межі ескалують напруженість", — підсумував речник Кремля.

Між тим експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що Дональд Трамп проводить свою гру, правила якої динамічно переписує прямо на ходу.

Трампу треба залякати виборців

Зокрема, політолог Віктор Небоженко у розмові з Фокусом зауважує: "Очевидно, що заява Трампа про те, що Курська операція може призвести до Третьої світовой війни є сприятливою для Москви, а не для Києва чи Європи загалом. Втім, слід розуміти, що кожен кандидат у президенти США, окрім як лестити виборцям, має неодмінно їх чимось залякувати та шантажувати. А оскільки у Трампа на цій ниві "плодів" не густо, то він розігрує дві карти. Перша стосується того, що своїм спротивом Росії Україна розв’язала світову війну і друга карта про те, що Китай – дуже погана держава. Ось і всі його геополітичні джокери, які є дуже абстрактними і від яких не віє – тхне пропагандою".

Коли Трамп говорить про те, що Курська операція є передвісником Третьої світової війни, то, зазначає політолог, він, хоч і чудово це розуміє, "забуває" додати, що Третя світова розпочалася ще у лютому 2022 року.

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"Завдання Трампа зараз виглядати міжнародним гравцем, а не лише місцевим політиком, тому він постійно і "качає" тему російсько-української війни, хоча насправді в нього, як, до речі, і в демократів, наразі не має чіткого і послідовного плану того, як завершити цю війну. Але якщо Камала Гарріс, як колишній прокурор, цінує вагу кожного слова, то у Трампа язик без кісток і він висловлюється легковажно відносно надзвичайно серйозних тем. Тобто, він всеїдний і йому абсолютно байдуже, про що говорити та в якому ключі. І те, що він заявив, що може завершити війну, яка триває вже 2,5 роки за кілька днів, свідчить про те, що він абсолютно демагогічний персонаж, який у випадку приходу до Білого дому може спокійно взяти й заявити, що раніше він просто жартував", — зазначає Віктор Небоженко.

"Камала Гарріс, як колишній прокурор, цінує вагу кожного слова", — експерт Фото: Getty Images

На переконання експерта, у разі перемоги на виборах Трамп досить швидко змінить свою риторику і почне серйозно перейматися миром в Європі, "а не тим, що наступить Третя світова війна, яка по факту вже йде". Наразі ж, констатує політолог, "як латентний фанат Путіна" Трамп систематично підіграє росіянам. Поряд з тим, експерт акцентує, що республіканець підіграє лише рос пропаганді, а не армії РФ.

"Російська пропаганда із захватом підхоплює слова Трампа і несеться з заявами, мовляв, ось є надзвичайно гарний миротворець. Але насправді і Трамп, і кремлівські трубадури чудово розуміють, що швидко війна не закінчиться, хто б не отримав ключі від Овального кабінету за підсумками президентських виборів у США 5 листопада", — підсумовує Віктор Небоженко.

Для чого Трамп малює апокаліптичні сценарії

Своєю чергою політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом наголошує: "Я не став би шукати якісь конспірологічні теорії про домовленість штабу Трампа з Москвою. Свіжі заяви Трампа про те, що Курська операція – це шлях до Третьої світової війни, як на мене, це радше намагання команди кандидата-республіканця в межах свого політтехнологічною наративу малювати апокаліптичні сценарії, які можуть відбутися у разі його програшу. Тобто, Трамп таким чином жорстко заграє зі своїм електоратом – й без того поляризованим і напруженим з багатьох причин, зокрема й через події, які відбуваються на світовій арені".

Трамп жорстко заграє зі своїм електоратом – й без того поляризованим і напруженим Фото: Getty Images

Підкресливши, що згідно з опитуваннями однією із найслабших ланок чотирьохрічного правління Байдена американці вважають саме зовнішню політику, експерт резюмував: "Саме тому Трамп усіляко намагається заробити собі якнайбільше політичних дивідендів на цьому напрямку, заявляючи, що якщо він не прийде до влади, то і Третя світова війна розпочнеться, і Китай пережене США в усіх сенсах, і Північна Корея стане запускати свою ядерну зброю. Інакше кажучи, Трамп позиціонує себе у якості незамінної людини, яка може вирішувати складні питання з непростими, як він каже іноземними політиками, згадуючи при цьому Сі Цзіньпіна, Путіна, Кім Чен Ина та інших лідерів тоталітарних та авторитарних держав".

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Політолог прогнозує, що у разі перемоги Дональд Трамп зразу розпочне призначати зустрічі з тими "важкими хлопцями", аби якомога швидше вирішити проблеми, які начебто накопичилися за час правління Байдена. Між тим, констатує Максим Джигун, та велика радість, яка наразі лунає з вуст Пєскова та інших людей з оточення Путіна, дуже швидко може змінитися на глибокий сум, оскільки Трамп, "на відміну від голубів миру в обличчі Байдена чи Гарріс, які виступають за дипломатичне врегулювання, звик грати з позиції сили, вказуючи всім, як діяти і що саме потрібно лише мовчки виконувати".

"Звісно, така позиція Трампа у разі його перемоги не сподобається Путіну і в результаті трампівський план "Перемога за 24 години" перетвориться в акти радикальної підтримки України і фізичного вибивання російської армії з території України. Але зараз російська пропаганда охоче використовує такі солодкі для них заяви, які лунають з вуст Трампа з тим, аби підтвердити правильність своєї терористичної діяльності проти України", — зазначає Максим Джигун.

Окремо політолог акцентує, що Трамп-кандидат і Трамп-президент — це фактично дві різні політичні фігури, які відповідно діють і діятимуть по-різному.

Трамп і Гарріс рухаються "ніздря в ніздрю"

Тим часом, як свідчить оприлюднене 29 серпня опитування Reuters/Ipsos, кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс дещо збільшила відрив від Трампа. Зокрема, загальнонаціональний рейтинг Камали Гарріс в опитуванні становить 45%, тоді як Дональда Трампа — 41%. Таким чином, дистанція між ними збільшилася з трьох відсоткових пунктів, як було наприкінці липня, до чотирьох.

Трамп і Гарріс рухаються "ніздря в ніздрю" Фото: Getty Images

Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди американського електорату, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, принагідно нагадує Reuters. У цьому контексті слід зазначити, що в семи штатах, які зрештою вирішили долю виборів 2020 року — Аризона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна, — Трамп наразі випереджає Гарріс з результатом 45% до 43%.