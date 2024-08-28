Трамп вважає, що вторгнення України в РФ може спровокувати Третю світову війну, — ЗМІ

Захоплення українськими військами російських територій наблизило початок третьої світової війни, впевнений Трамп. Політик знову повторив тезу, що зможе легко "помирити" Київ і Москву.

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Кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп, який виступав перед членами Асоціації національної гвардії США в Детройті, спробував зобразити нинішнього голову Білого дому Джо Байдена і свою конкурентку на виборах, віцепрезидентку Камалу Гарріс такими, що підштовхують Америку до третьої світової війни. Про це пише видання The Independent

Експрезидент, як зазначається, мабуть, зайняв позицію проти вторгнення України на територію Росії під Курськом.

За словами Трампа, захоплення українськими військами територій, яке, за словами аналітиків, має на меті послабити тиск на українські війська в інших місцях театру воєнних дій, насправді є ще однією ознакою того, що третя світова війна стала ближчою, ніж будь-коли.

Сам Трамп під час зустрічі з гвардійцями, яка була зосереджена на представленні його як кандидата, що виступає за мир, повторив уже знайому заяву, що зможе покласти край війні між Росією та Україною протягом кількох місяців після обрання президентом.

Висловлювання експрезидента були спрямовані проти Камали Гарріс і Джо Байдена стосовно тривалих конфліктів у світі, а також призвели до того, що він приписав собі заслугу в тому, що не розпалював нових великих конфліктів за час свого президентства. Однак, як підкреслюється в матеріалі, Трамп не згадав про свою погрозу під час президентства 2017 року занурити Північну Корею у "вогонь і лють".

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія не вторглася б в Україну, якби президентом США був він, а не Джо Байден.

Водночас Трамп наголосив, що на рахунку Росії перемоги над нацистською Німеччиною і Наполеоном, а в України нібито немає достатньо чоловіків для ведення війни.