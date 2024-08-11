Напружена атмосфера в США: Чи призведе боротьба між Трампом і Гарріс до громадянських заворушень

Джо Байден заявляє, що у разі свого програшу Дональд Трамп влаштує "криваву баню", а відтак про мирну передачу влади не йтиметься. Наскільки високим є ризик поствиборчих баталій у США, і яким чином ймовірні ексцеси можуть вплинути на подальшу підтримку Вашингтоном України, з’ясовував Фокус.

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Президент США Джо Байден припускає складнощі з передачею влади у випадку, якщо Дональд Трамп програє вибори 5 листопада.

"Я невпевнений у мирній передачі влади тому, що він (Трапм — ред.) каже: "Якщо ми програємо, буде кровопролиття, кривава баня, оскільки це будуть вкрадені вибори", — зазначив Джо Байден в інтерв’ю CBS News. До речі, це його перше інтерв’ю після оголошення про вихід з президентських перегонів на користь Камали Гарріс .

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій якраз під час оголошення результатів виборів президента. У результаті сутичок тоді загинуло п’ятеро людей. Байден, який власне переміг на виборах, називав ці події спробою державного перевороту. Станом на сьогодні остаточна судова крапка у цій гучній історії ще не поставлена.

Між тим експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що Джо Байден, говорячи про нові пост виборчі заворушення, насправді геть не згущує фарби.

Хаос у США дуже вигідний Росії

Зокрема, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом зауважує наступне: "Американське суспільство зараз розколоте дуже і дуже серйозно. Це, як то кажуть, відчувається навіть у повітрі. І розмови про "кроваву бійню" мають, на жаль, навіть наукове підґрунтя. Чому? Тому що соціологія говорить про те, що достатньо багато, а саме близько 30% прихильників Трампа не готові прийняти будь-який результат окрім його перемоги".

Якщо перемога Камали Гарріс буде переконливою, підняти суспільство буде непросто Фото: Getty Images

Підкресливши, що така атмосфера у таборі прихильників Трампа є більш аніж сприятливою для різноманітних акцій протесту у разі його поразки, експерт додав: "Але тут є два дуже важливих, як на мене, моменти. По-перше, дуже важливо, з яким результатом може перемогти Камала Гарріс. Якщо її перемога буде переконливою, підняти суспільство буде непросто. По-друге, якщо Трамп захоче підбурити людей, то в нього вже не буде президентського імунітету, який він мав під час штурму Капітолію у 2020 році. Тому, якщо Трамп вирішить очолити рух пост виборчих протестів, він дуже швидко і дуже надовго може опинитися за гратами".

Моделюючи ситуацію щодо подальшої підтримки Вашингтоном України у разі виникнення пост виборчих перипетій у США, політолог зазначив: "На щастя, допомога Україні проголосована і цього року вона вже виділятиметься автоматично. І тут дуже важливо не забувати про те, що суттєва частина грошей, які США після тривалих баталій у Конгресі, виділили Україні, буде витрачатися вже у 2025-му. Мова йде про десятки мільярдів доларів, які йдуть на виготовлення зброї американським ВПК. Це дуже важливий момент, адже заморозити ці кошти не дадуть ані Трампу, ані Камалі Гарріс, бо це гроші, які живитимуть безпосередньо економіку Сполучених Штатів".

Принагідно нагадавши про те, що вже є рішення про виділення Україні $40 млрд з боку НАТО, експерт констатував: "Тобто, я думаю, що ймовірні пост виборчі протести у США на підтримці України сильно на позначаться. Але проблема полягає в тому, що хаос у США дуже вигідний Росії і я переконаний, що РФ буде робити все можливе і неможливе, щоб спровокувати акції протесту у Сполучених Штатах. Навіщо? Щоб наочно показати, ось, мовляв, така хвалена демократія, а вони виходять на майдани і влаштовують безлад".

Наголосивши на тому, що для Києва вкрай важливо, щоб Америка пройшла виборчий та пост виборчий шлях без потрясінь, Олександр Леонов додав, що в інакшому випадку внутрішні проблеми США можуть затьмарити надважливі зовнішні виклики, в тому числі російсько-українську війну.

Виборці Трампа дуже наелектризовані

Своєю чергою політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом акцентує: "Поствиборча атмосфера у Сполучених Штатах багато в чому залежатиме від реальних результатів виборів. Ми знаємо, що в них може трапитися цікава ситуація, коли один кандидат набере більше голосів виборщиків, а інший – де-факто набере більше голосів виборців. Вже була така історія під час змагання Клінтон проти Трампа, коли пані Гілларі набрала більше голосів саме виборців. Зараз же Трамп розуміє, що це його останній шанс і останній вагон, тому в переліку можливих дій у разі програшу дійсно є акумуляція ядра своїх прихильників".

Політолог вважає, що виборці Дональда Трампа наразі наелектризовані набагато більше ніж після його першого президентства, коли у січні 2021-го весь світ спостерігав за подіями у Капітолії. Плюс до цього, додає експерт, ситуація продовжує підігріватися через соціальні мережі, з впливом в тому числі російської сторони, яка "зараз активно намагається додатково розколоти американське суспільство".

Політолог вважає, що виборці Дональда Трампа наразі наелектризовані Фото: Getty Images

"Тому те, що Байден сказав про кровопролиття, яке може виникнути у разі програшу на виборах Трампа, аж ніяк не є фантастикою — такий сценарій є цілком реалістичним. Але водночас ці ж слова Байдена слід розглядати як певний замаскований посил до людей, які ще не визначилися зі своїм вибором. Інакше кажучи, Байден недвозначно натякає умовному електоральному "болоту", мовляв, якщо ви хочете президента не екстреміста, то не голосуйте за Трампа", — підкреслює Ігор Чаленко.

Наголосивши на тому, що для України будь-яка нестабільність у Сполучених Штатах є "вкрай невигідною", експерт констатував: "Нам потрібен стабільний партнер, адже ми вже бачили, як певна полеміка між демократами та республіканцями поставила на піврічну паузу питання виділення допомоги Україні. Тому усі напрямки зовнішньої політики, де активно працюють Сполучені Штати, можуть відчути на собі негативний вплив ймовірної внутрішньополітичної ескалації у США. Враховуючи ці ризики, очевидно, що Україна закликатиме американських союзників до поміркованої політики і зважених рішень. Знову ж таки, Сполучені Штати займають сьогодні роль такого собі світового поліцейського і будь-яке внутрішнє послаблення буде використовуватися опонентами для того, щоб обійняти це спорожніле місце".

Для України будь-яка нестабільність у Сполучених Штатах є вкрай невигідною Фото: Getty Images

Зауваживши, що Росія робитиме все, щоб знизити вплив Сполучених Штатів у світі, Ігор Чаленко підсумував: "Як на президентських виборах в США у 2016 році, так і зараз РФ застосовує різноманітні технології, вкидає кошти, використовує лобістів, які активно працюють на максимальну поляризацію американського суспільства".

Тим часом очільник президентського Офісу Андрій Єрмак заявляє, що потенційна перемога на виборах у США Дональда Трампа не створить загрози для подальшої підтримки України.

За його словами, під час нещодавньої телефонної розмови Зеленського і Трампа, останній "з великою увагою" слухав пояснення про те, що відбувається в Україні. Голова ОП окремо акцентував, що загалом не вірить у те, що у США може з’явитися президент, який би не розумів загрози Росії і виступав проти підтримки України.