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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Військова допомога США змінила ситуацію на фронті в Україні, — Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер
Фото: Gettyimages | Речник Пентагону Патрік Райдер

За словами речника Міноборони США Патріка Райдера, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту.

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Військова допомога Сполучених Штатів дозволила Збройним силам України сповільнити наступ російських військ у Харківській області, а також забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", — сказав Райдер.

За його словами, по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що американська допомога почала до них доходити.

Райдер також додав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі детально обговорять ці питання.

Нагадаємо, 7 червня газета NYT оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що американські снаряди та боєприпаси приносять користь на полі бою, проте наразі надане Україні західними державами озброєння не спричинило вирішального ефекту на полі бою.

7 червня білоруська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, на яких видно як у Білорусі будують два ангари для російських "Іскандерів".