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Военный Фокус Украина - США Российско-украинская война

Военная помощь США изменила ситуацию на фронте в Украине, — Пентагон

Представитель Пентагона Патрик Райдер
Фото: Gettyimages | Представитель Пентагона Патрик Райдер

По словам представителя Минобороны США Патрика Райдера, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта.

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Военная помощь Соединенных Штатов позволила Вооруженным силам Украины замедлить наступление российских войскв Харьковской области, а также обеспечить прочное удержание линии обороны. Об этом заявил представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер.

"Россияне действительно замедлились с точки зрения прогресса, которого они достигали под Харьковом", — сказал Райдер.

По его словам, во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что американская помощь начала до них доходить.

Райдер также добавил, что на этой неделе в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участники встречи подробно обсудят эти вопросы.

Напомним, 7 июня газета NYT обнародовала материал, в котором говорится о том, что американские снаряды и боеприпасы приносят пользу на поле боя, однако пока предоставленное Украине западными государствами вооружение не вызвало решающего эффекта на поле боя.

7 июня белорусская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, на которых видно как в Беларуси строят два ангара для российских "Искандеров".