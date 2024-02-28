Інформатори й агенти в усьому світі: Росія збирається втрутитися у вибори у США, — Данілов

За словами секретаря РНБО, противник за допомогою штучного інтелекту активізував свої інформаційні кампанії. Напередодні президентських виборів в Америці втручання будуть ще сильнішими.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін може спробувати втрутитися у вибори на території Сполучених Штатів Америки, які відбудуться наприкінці 2024 року. Таку думку озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю для The Times.

На його думку, активний розвиток штучного інтелекту дозволив Кремлю активізувати свої кампанії з дезінформації з новою силою. Для Москви це є величезним кроком уперед. Відповідно, масштабні інформаційні втручання будуть набагато більшими, ніж це було раніше.

"У РФ тепер є спеціальні підрозділи, які "присвячені" кожній країні, де відбуватимуться вибори. Мережа інформаторів і агентів Москви по всьому світу настільки велика, що прибрати російське втручання неможливо. ФСБ продовжує постійно укладати контракти з європейськими злочинними угрупованнями", — заявив Олексій Данілов.

Окремо секретар РНБО додав, що щотижня спеціальні російські агенти поширюють 166 мільйонів фейків про Україну на найрізноманітніших платформах по всьому світу. Відповідно, перед виборами президента Сполучених Штатів Америки варто очікувати на щось подібне, вважає Олексій Данілов.

Нагадаємо, 16 лютого секретар РНБО також заявляв, що Росія починає нову операцію проти України. За словами Олексія Данілова, через те, що противник не може здобути перемогу на полі бою, він намагатиметься спекулювати на темі виборів. Одним із ресурсів, які використовуватиме Кремль, будуть соціальні мережі.