ЗСУ показали західним партнерам, що Україна вміє не тільки захищатися. Курська операція демонструє, зазначає CNN, що українська армія заслуговує на постійну, і більш швидку та кращу підтримку, оскільки це може змінити хід повномасштабного конфлікту.

Related video

Зухвале вторгнення України в російську Курську область стало тріумфом її військової розвідки і тактичної маневреності, а також сигналом, що, незважаючи на перевагу в живій силі і бронетехніці, у російської армії є безліч вразливих місць. Про це пише CNN.

Важливо й те, що це стало політичним посланням союзникам Києва, які змінили точку зору, що українські війська приречені на нескінченні ар'єргардні бої проти російської вогневої потужності, яка переважає.

Раптово часто повторювані заяви Москви про те, що всі цілі того, що президент Володимир Путін досі називає "спеціальною військовою операцією", будуть досягнуті, стали порожніми. Українські війська стверджують, що в серпні зайняли майже стільки ж території в Росії (близько 1200 квадратних кілометрів за їхніми власними оцінками), скільки росіяни завоювали в Україні за весь рік.

Москва зазнавала невдач відтоді, як почала вторгнення 2022 року, в якому Київ мав впасти менш ніж за тиждень. Але цілі — і методи їх досягнення — не змінилися: масовані бомбардування, що супроводжувалися використанням піхоти.

В аналізі Інституту з вивчення війни йдеться: "Путін, імовірно, вважає, що доти, доки Росія може утримувати ініціативу і не давати Києву проводити оперативно значущі контрнаступальні операції, Москва зможе завдати вирішальних втрат у довгостроковій перспективі, водночас переживаючи західну безпекову допомогу Україні та українські зусилля з мобілізації більшої частини економіки і населення України для воєнних дій".

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Матьє Булег погодився, що "якщо поглянути на загальну стратегію кожної країни, то, можливо, мало що змінилося".

"Але вперше за багато місяців ця операція нав'язала Кремлю іншу версію подій, і у версії Путіна з'явилися перші тріщини", — заявив Булег.

Операція ЗСУ в Курській області — як переломити хід війни

Українські військові розбили зростаючу згоду серед прихильників України, що в неї мало шансів повернути більшу частину своєї території, якщо взагалі хоч щось. На думку Києва, Курськ демонструє, що його військові заслуговують на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки це може змінити напрямок війни.

Президент Володимир Зеленський наголосив на цьому у своєму зверненні: "Ми вже розширили і продовжимо розширювати коло тих, хто підтримує справедливе закінчення цієї війни. Вкрай важливо, щоб Україна увійшла в цю осінь ще сильнішою, ніж раніше".

Колишній австралійський генерал Мік Раян зазначив, що Курськ "продемонстрував українські пізнання та адаптацію після провалу контрнаступу 2023 року", маючи на увазі широко розрекламований наступ, який не приніс Києву практично ніяких результатів.

"Мета України тут — продемонструвати, що перемога Росії не неминуча, і що Україна може битися і перемагати"", — додав Раян, переконуючи тих, хто сумнівається, зберегти підтримку і, що, можливо, що ще важливіше, ще більше пом'якшити обмеження на те, як і де може використовуватися їхня зброя.

Українці наполегливо намагалися подолати сумніви союзників щодо поставок систем, які могли б призвести до ескалації конфлікту — спершу артилерії та бойових танків, потім бойових літаків F16 і ракет більшої дальності, таких як HIMARS і ATACM, зазначає CNN.

Ще до травня використання американської зброї для ударів по російській території було червоною лінією для адміністрації Байдена, яка побоювалася ескалації. Потім відбулося вторгнення Росії в Харківську область, підкріплене дальніми ударами з території Росії. І українці фактично билися, тримаючи одну руку за спиною.

Після цього заборону було пом'якшено, що дозволило деяким американським системам націлюватися на територію Росії. У Курську українці ще більше підірвали його, застосувавши бронетехніку на території Росії. Бронетехніку і танки, надані США, Німеччиною і Великою Британією, помітили, як вони проносилися російською сільською місцевістю, а західні ракети зруйнували мости, які могли б допомогти російським військам.

Зеленський заявив, що блеф Росії викрито. "Уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка переважала в оцінках війни деяких наших партнерів, звалилася цими днями десь під Суджею", — сказав він.

"Україна вкотре продемонструвала, що різні червоні лінії, окреслені російським президентом, — це не більше ніж химера, покликана посилити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну", — заявив Раян.

Булег стверджує, що операція "Курськ" є цінним способом для обох союзників України "перевірити больовий поріг Путіна, дійсно хорошим способом перевірити інші форми стримування Росії з використанням посередника".

Операція ЗСУ в Курській області — російські червоні лінії рухливі

Українці здобули важливу політичну перемогу: з боку західних столиць не було публічних заперечень проти відкриття нового фронту, а з боку багатьох членів НАТО, включно з Німеччиною, Великою Британією та США, це навіть викликало схвалення.

"Оскільки вони бачать, що атаки відбуваються через кордон, вони повинні мати можливість відреагувати", — заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.

Але є межа рівню комфорту Заходу. Україна хотіла б націлити ракети ATACMS більшої дальності на аеродроми в глибині Росії, однак Вашингтон, схоже, не схильний погоджуватися.

Зеленський наголосив, що "якби наші партнери зняли всі наявні обмеження на застосування такої зброї на території Росії, то нам не потрібно було б фізично входити в Курську область з метою захисту наших українських громадян у прикордонних районах і знищення потенціалу російської агресії".

Однак захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах, а також слугує страховкою на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і спробує нав'язати Україні мирне врегулювання.

Західний спосіб боротьби

Успіх операції "Курськ" був зумовлений не тільки західним обладнанням: операцію здійснили українські розвідувальні служби, сили планування і спецназу, а також велика кількість українських безпілотників, артилерії, засобів радіоелектронної боротьби і навіть термобаричної зброї.

Це також дає союзникам упевненість у тому, що українці не приречені завжди перебувати в обороні, що вони вчаться західного способу ведення війни після того, як великі надії на контрнаступ 2023 року було розбито, зазначає CNN.

Як зазначив один з українських солдатів у Курську: "Ця операція була дуже добре спланована. Я не знаю, хто працював над планом, але вони добре впоралися. Ми рухалися в центрі, нас підтримували зліва і справа. Відмінна операція".

Курська операція залишається для України ризикованою грою в той час, коли російські війська наближаються до двох важливих вузлів на сході Донецька: міст Покровськ і Торецьк. Але українські війська показали, що конфлікт — це не вулиця з одностороннім рухом.

Поки незрозуміло, чи буде це переломним моментом для українців, — сказав аналітик Булег, тому що підтримання операції, де ЗСУ контролюють територію розміром з Гонконг, стане більш важким, оскільки Росія задіє дедалі більше артилерії та авіації.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що адміністрація президента США Джо Байдена обговорює, чи допомогти українським військам утримати і, можливо, навіть розширити частину території, яку вони зараз займають у Курській області Російської Федерації.

Зі свого боку видання Politico зазначає, що Україна використовує операцію в Курській області Росії для початку нової кампанії тиску на США, щоб вони зняли обмеження на використання далекобійної зброї по території РФ.