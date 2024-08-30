Зі списком та за дозвілом: з якою метою Єрмак і Умєров поїхали до США

Керівник президентського офісу Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров вирушили до США, де намагатимуться переконати ключових партнерів дати Україні дозвіл атакувати об’єкти на території РФ американською далекобійною зброєю. Якими є шанси на те, що цей візит може принести цілком практичні плоди, з’ясовував Фокус.

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У п’ятницю, 30 серпня міністр оборони Рустем Умєров і глава ОП Андрій Єрмак проведуть зустріч з низкою американських високопосадовців, зокрема, з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Під час особистих зустрічей двоє українських чиновників представлятимуть високопосадовцям США список цілей у Росії і намагатимуться підштовхнути Вашингтон до зняття обмежень на використання американської зброї проти РФ, — повідомляє CNN. Телеканал також окремо наголошує, що Єрмак та Умєров нададуть перелік пріоритетних цілей, без ураження яких "буде складно змінити хід війни на користь України".

Про те, що на тлі операції у Курській області офіційний Київ активізував прохання до Білого дому дозволити бити, зокрема ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ повідомляє і Washington Post.

Слід зазначити, що наразі використання Києвом далекобійних ракет підтримала лише Великобританія, та й то негласно. Як зауважує з цього приводу газета The Telegraph, Лондон не проти дати добро ЗСУ бити по об’єктах у глибині Росії за допомогою Storm Shadow — британських крилатих ракет з дальністю ураження до 560 км, які Україні постачають з травня 2023 року,- проте публічно не закликатиме до цього через побоювання зіпсувати відносини зі США.

Між тим напередодні у Вашингтоні дали зрозуміти, що заборонна позиція залишилася незмінною. "Україна може використовувати військову допомогу США для самооборони від транскордонних атак і для вогню у відповідь. Однак, що стосується ударів на далеку відстань, ударів вглиб Росії, то наша політика залишається незмінною", — сказав днями на брифінгу представник Пентагону Патрік Райдер.

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, вважають, що владному дуету Єрмак-Умєров навряд чи вдасться кардинально змінити позицію ключових союзників по даному питанню. Втім, припускають фахівці, певні сегментовані рішення США міністр оборони та очільник президентського Офісу до Києва таки можуть привезти.

Чому Байден дотримується тактики контрольованої ескалації

"Ситуація з позицією Сполучених Штатів зараз складається досить непроста. Там питаннями щодо України багато в чому завідує "великий і жахливий" Джейк Салліван, який, очевидно, є апологетом бачення покійного екс-держсекретаря США Генрі Кіссінджера, а відтак сповідує ідеї real politik, контрольованої ескалації і т.п. Судячи з усього, Салліван має дуже великий вплив на Джо Байдена, оскільки, наприклад, від Конгресу, жодних обмежень не має стосовно використання так чи інакше Україною наданою зброєю. Тобто, проблема полягає в дозволі з боку президента США, за яким залишається ця прерогатива", — зазначає у розмові з Фокусом політолог Максим Несвітайлов.

Наразі, вважає експерт, існує два варіанти подальшого розвитку подій: "Варіант перший полягає в тому, що, як і сказав Байден, до кінця терміну США мають завершити конфлікт на Близькому Сході. Мається на увазі операція Ізраїлю в Секторі Газа, тому що конфлікт як такий – це питання десятиліть, якщо не століть. Білий дім хоче "покінчити" з Газою і подати це як власну перемогу, щоб Байден міг сказати: "Здобули мир!". Варіант другий – Сполучені Штати вичікують ближче до президентських виборів 5 листопада, щоб одним з останніх рішень Байдена-президента стало рішення про надання Україні дозволу на використання далекобійного озброєнні по території РФ".

З урахування того, що Джо Байден, зазначає політолог, хоче, щоб його президентство запам’яталося як потужне, він дійсно може піти на цей крок "під вибори", підсиливши тим самим медійні позиції Камали Гарріс.

"Хочеться, звісно вірити, що після візиту до США Умєрова та Єрмака ми побачимо рішення Вашингтону щодо далекобійної зброї. Це теж цілком вірогідно, враховуючи і Курську операцію, і останній масований ракетний удар Російської Федерації по Україні. Але все ж таки, повертаючись до логіки контрольованої ескалації, стратегія США наступна: Росія робить перший крок, а тоді вже йде якась відповідь. Як я бачу по найбільшому за всю історію повномасштабної війни ракетному удару РФ 26 серпня для Штатів це вже не той рівень ескалації, на який вони якось серйозно реагують. Якось воно все для них приїлося, тим більше, що більшість ракет Україна збила", — підкреслює Максим Несвітайлов.

На його думку, можливо, Вашингтон чекає якогось більш серйозного ескалаційного кроку з боку Росії.

"Наприклад, зараз ми бачимо, що одним із основних об’єктів для ударів РФ є Дніпровська ГЕС. Можливо, Штати будуть змушені серйозно відреагувати, коли тут щось трапиться… Але дуже не хотілося б перевіряти цю теорію на практиці", — підсумовує Максим Несвітайлов.

Навіщо США дають Росії зберегти обличчя

Своєю чергою політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом зауважує наступне: "У нинішній ситуації зі Сполученими Штатами вже хочеться цитувати класика і констатувати, що без надії, але ми все ж таки сподіваємося на якісь серйозні рішення, зокрема й ті, що стосуються використання Україною далекобійної зброї по території РФ. На мій погляд, те, що американська сторона вимагає чи то пак просить в Україні надати конкретні цілі ймовірного ураження на російській території вже є позитивним моментом. Чому? Тому що, якщо згадати логіку ухвалення США рішень раніше, то дуже довго було взагалі ні про що, а потім вже було ухвалення хоч не стовідсоткових для нас рішень, але бодай якихось. В цьому контексті можна згадати Харківську операцію, коли йшлося про дозвіл США бити по місцям скупчення росіян".

За прогнозом політолога, сегментарний дозвіл від США щодо ударів далекобійною зброєю по території РФ за підсумками візиту Умєрова та Єрмака до Сполучених Штатів Україна може отримати, "тому що стовідсотковий дозвіл ймовірний лише ближче до листопада".

"Оцінюючи логіку подій, припускаю, що американцям буде вигідно зробити щось таке вагоме і помітне ближче до їхніх виборів. До речі, американці, коли провели нещодавно обмін бранцями з Путіним, аргументуючи свої дії, заявляли, що зробили найважливіше для демократії – врятували людські життя. Ну, так там йшлося про 16 людей, а в Україні ціна питання – мільйони життів, які своїми обстрілами забирає Росія", — акцентує Олег Лісний.

Відштовхуючись від цього, на його думку, у діалозі з американськими посадовцями слід повсякчас апелювати до моральності в контексті цінності людського життя.

"Які аргументи повезли до США наші високопосадовці, достеменно невідомо, але якщо йдеться про конкретні цілі на території РФ, то це вже теж непогано. Але, як кажуть наші вороги, дорога ложка до обіду, тому, коли зараз вже з’являється інформація про те, що росіяни відводять свою авіацію за межі досяжності ATACAMS, то в мене складається необґрунтоване, але інтуїтивне враження, що таким чином американці дають росіянам можливість зберегти обличчя", — наголошує політолог.

Логіку США у російсько-українській війні експерт називає логікою Холодної війни в плані не доведення ситуації до ескалації. Між тим, вважає Олег Лісний, ця логіка наразі не працює і дуже дивно, що у США, зокрема, у Білому домі не хочуть бачити і визнавати очевидне.