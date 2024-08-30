Со списком и за разрешением: зачем Ермак и Умеров поехали в США

Руководитель президентского офиса Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров отправились в США, где будут пытаться убедить ключевых партнеров дать Украине разрешение атаковать объекты на территории РФ американским дальнобойным оружием. Каковы шансы на то, что этот визит может принести вполне практические плоды, выяснял Фокус.

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В пятницу, 30 августа, министр обороны Рустем Умеров и глава ОП Андрей Ермак проведут встречу с рядом американских чиновников, в частности, с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Во время личных аудиенций двое украинских чиновников будут представлять чиновникам США список целей в России и пытаться подтолкнуть Вашингтон к снятию ограничений на использование американского оружия против РФ, сообщает CNN. Телеканал также отдельно отмечает, что Ермак и Умеров предоставят перечень приоритетных целей, без поражения которых "будет сложно изменить ход войны в пользу Украины".

О том, что на фоне операции в Курской области официальный Киев активизировал просьбы к Белому дому разрешить бить, в частности ATACMS, по аэродромам российской авиации на территории РФ сообщает и Washington Post.

Следует отметить, что пока использование Киевом дальнобойных ракет поддержала только Великобритания, да и то негласно. Как отмечает по этому поводу газета The Telegraph, Лондон не против дать добро ВСУ бить по объектам в глубине России с помощью Storm Shadow — британских крылатых ракет с дальностью поражения до 560 км, которые Украине поставляют с мая 2023 года, однако публично не будет призывать к этому из-за опасений испортить отношения с США.

Между тем накануне в Вашингтоне дали понять, что запретительная позиция осталась неизменной. "Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается неизменной", — сказал на днях на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, считают, что властному дуэту Ермак-Умеров вряд ли удастся кардинально изменить позицию ключевых союзников по данному вопросу. Впрочем, предполагают специалисты, определенные сегментированные решения США министр обороны и глава президентского Офиса в Киев все же могут привезти.

Почему Байден придерживается тактики контролируемой эскалации

"Ситуация с позицией Соединенных Штатов сейчас складывается довольно непростая. Там вопросами по Украине во многом распоряжается "великий и ужасный" Джейк Салливан, который, очевидно, является апологетом видения покойного экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, а потому исповедует идеи real politik, контролируемой эскалации и т. п. Судя по всему, Салливан имеет очень большое влияние на Джо Байдена, поскольку, например, от Конгресса, никаких ограничений относительно использования так или иначе Украиной предоставленного оружия не наблюдается. То есть, проблема заключается в разрешении со стороны президента США, за которым остается эта прерогатива", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Максим Несвитайлов.

Сейчас, считает эксперт, существует два варианта дальнейшего развития событий: "Вариант первый заключается в том, что, как и сказал Байден, до конца срока США должны завершить конфликт на Ближнем Востоке. Имеется в виду операция Израиля в секторе Газа, потому что конфликт как таковой — это вопрос десятилетий, если не столетий. Белый дом хочет "покончить" с Газой и подать это как собственную победу, чтобы Байден мог сказать: "Добыли мир!". Вариант второй — Соединенные Штаты выжидают ближе к президентским выборам 5 ноября, чтобы одним из последних решений Байдена-президента стало решение о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного вооружении по территории РФ".

С учетом того, что Джо Байден, отмечает политолог, хочет, чтобы его президентство запомнилось как мощное, он действительно может пойти на этот шаг "под выборы", усилив тем самым и медийные позиции Камалы Харрис.

"Хочется, конечно, верить, что после визита в США Умерова и Ермака мы увидим решение Вашингтона по дальнобойному оружию. Это тоже вполне вероятно, учитывая и Курскую операцию, и последний массированный ракетный удар Российской Федерации по Украине. Но все же, возвращаясь к логике контролируемой эскалации, стратегия США следующая: Россия делает первый шаг, а тогда уже идет какой-то ответ. Как я вижу по крупнейшему за всю историю полномасштабной войны ракетному удару РФ 26 августа, для Штатов это уже не тот уровень эскалации, на который они серьезно реагируют. Как-то оно все для них приелось, тем более, что большинство ракет Украина сбила", — подчеркивает Максим Несвитайлов.

По его мнению, возможно, Вашингтон ждет какого-то более серьезного эскалационного шага со стороны России.

"Например, сейчас мы видим, что одним из основных объектов для ударов РФ является Днепровская ГЭС. Возможно, Штаты будут вынуждены серьезно отреагировать, когда здесь что-то случится... Но очень не хотелось бы проверять эту теорию на практике", — заключает Максим Несвитайлов.

Зачем США дают России сохранить лицо

В свою очередь политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "В нынешней ситуации с Соединенными Штатами уже хочется цитировать классика и констатировать, что без надежды, но мы все же надеемся на какие-то серьезные решения, в том числе и те, что касаются использования Украиной дальнобойного оружия по территории РФ. На мой взгляд, то, что американская сторона требует или же просит у Украины предоставить конкретные цели вероятного поражения на российской территории, уже является положительным моментом. Почему? Потому что, если вспомнить логику принятия США решений раньше, то очень долго было вообще ни о чем, а потом уже принятие пусть не стопроцентных для нас решений, но хоть каких-то. В этом контексте можно вспомнить Харьковскую операцию, когда речь шла о разрешении США бить по местам скопления россиян".

По прогнозу политолога, сегментарное разрешение от США относительно ударов дальнобойным оружием по территории РФ по итогам визита Умерова и Ермака в Соединенные Штаты Украина может получить, "потому что стопроцентное разрешение вероятно лишь ближе к ноябрю".

"Оценивая логику событий, предполагаю, что американцам будет выгодно сделать что-то такое весомое и заметное ближе к их выборам. Кстати, американцы, когда провели недавно обмен пленниками с Путиным, аргументируя свои действия, заявляли, что сделали самое важное для демократии — спасли человеческие жизни. Ну, так там речь шла о 16 людях, а в Украине цена вопроса — миллионы жизней, которые своими обстрелами забирает Россия", — акцентирует Олег Лесной.

Отталкиваясь от этого, по его мнению, в диалоге с американскими чиновниками следует постоянно апеллировать к нравственности в контексте ценности человеческой жизни.

"Какие аргументы повезли в США наши чиновники, доподлинно неизвестно, но если речь идет о конкретных целях на территории РФ, это уже тоже неплохо. Но, как говорят наши враги, дорога ложка к обеду, поэтому, когда сейчас уже появляется информация о том, что россияне отводят свою авиацию за пределы досягаемости ATACAMS, у меня складывается необоснованное, но интуитивное впечатление, что таким образом американцы дают россиянам возможность сохранить лицо", — отмечает политолог.

Логику США в российско-украинской войне эксперт называет логикой холодной войны в плане недоведения ситуации до эскалации. Между тем, считает Олег Лесной, эта логика пока не работает, и очень странно, что в США, в частности, в Белом доме, не хотят видеть и признавать очевидное.