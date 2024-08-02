США готовятся отправить больше самолетов на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана, — NYT

По словам журналистов, американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Тегераном группировок.

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США готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы со стороны Ирана и его союзников в Секторе Газа, Ливане и Йемене атаковать Израиль в ближайшие дни. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Тегераном группировок.

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В материале говорится, что количество самолетов для отправки все еще обсуждается, как и окончательное одобрение от старших должностных лиц, включая министра обороны Ллойда Остина. Источники заявили, что они пытаются "откалибровать" американский ответ, чтобы как можно быстрее отправить достаточное количество нужных типов самолетов.

Издание пишет, что любая дополнительная авиация может иметь решающее значение в отражении возможной атаки. Так, Иран выпустил более 300 беспилотников и ракет по Израилю в ходе крупной атаки в апреле, но лишь немногим удалось пробиться сквозь воздушную оборону.

Отмечается, что самолеты ВВС США, базирующиеся в Иордании и Саудовской Аравии, координировали свои действия с истребителями ВВС Франции, Иордании и Великобритании, чтобы сбить более 80 БПЛА.

Иран заранее сообщил о предстоящем ударе, дав Пентагону достаточно времени для переброски дополнительных боевых самолетов и кораблей ВМС на место, пока командование США договаривалось о доступе истребителей в воздушное пространство и координировало действия батарей ПВО на земле для защиты Израиля.

Ранее сообщалось, что США опасаются, что к атаке по Израилю Иран привлечет "Хезбаллу" и прочих союзников. Администрация Байдена убеждена, что Иран нападет на Израиль в ближайшие дни, отвечая на ликвидацию Исмаила Хании. И США готовы помочь Тель-Авиву.

Также Армия обороны Израиля заявляла о нападении "Хезболлы". Представители израильской армии сообщили, что после этих бомбардировок ЦАХАЛ нанес удар по пусковой установке "Хезболлы", с которой были запущены ракеты в районе Ятера на юге Ливана.