Будет масштабней, чем в апреле: США опасаются, что к атаке по Израилю Иран привлечет "Хезбаллу" и прочих союзников

Администрация Байдена убеждена, что Иран нападет на Израиль в ближайшие дни, отвечая на ликвидацию Исмаила Хании. И США готовы помочь Тель-Авиву.

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Высокопоставленные американские чиновники озвучили свои опасения по поводу грядущей атаки Ирана на Израиль. Днем ранее в городе Кум подняли красный флаг мести, а официальный Тегеран заявил, что будет мстить за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании. В США ожидают, что ответные действия Ирана будут аналогичны иранской атаке 13 апреля, но будут более масштабными и, вероятно, также с участием "Хезболлы". Об этом пишет Walla.

В Белом доме убеждены, что Иран собирается атаковать Израиль в ближайшие дни в качестве мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели — и готовы помочь Израилю остановить эту атаку.

Но высокопоставленные чиновники в администрации Байдена опасаются, что, поскольку на этот раз контекстом является убийство лидера ХАМАС в Тегеране, а не иранского генерала в Дамаске, им может быть труднее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая остановила предыдущее нападение Ирана.

Атака Ирана на Израиль в апреле этого года

Сообщается, что в предыдущей коалиции участвовало несколько арабских стран, в том числе Иордания и Саудовская Аравия, которые помогали сбивать иранские и хуситские беспилотники или позволяли США и Израилю использовать свое воздушное пространство для перехвата угроз.

"В среду, 31 июля, американское разведывательное сообщество начало получать четкие указания на то, что Иран собирается ответить", — сказал один из американских чиновников.

Два других сообщили, что иранцам и их эмиссарам, вероятно, потребуется несколько дней, чтобы скоординировать и подготовить нападение на Израиль.

Другой высокопоставленный американский чиновник заявил, что Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США проводят приготовления, аналогичные тем, которые они предпринимали перед иранской атакой 13 апреля.

Американский чиновник сообщил, что подготовка ведется силами армии США в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

"Мы ожидаем несколько трудных дней", — сказали в Белом доме.

Высокопоставленный израильский чиновник в свою очередь заявил, что, по оценкам израильской разведки, Иран ответит "очень широким ракетным ударом" по Израилю.

Атаку Ирана на Израиль в апреле встретили ликованием на улицах Тегерана Фото: Getty Images

Тем временем представитель ЦАХАЛ подполковник Даниэль Хагари заявил на пресс-конференции, что у Израиля есть международные партнеры, которые увеличат свои силы в регионе, чтобы помочь и сдержать возможное нападение.

Реакция "Хезболлы"

Тем временем лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пообещал ответить на атаку Израиля на юге Бейрута в начале этой недели, в результате которого погиб главный командир группировки Фуад Шукр. Во время похорон Фуада Насралла заявил, что "ответ выйдет за рамки ежедневных пограничных стычек между "Хезболлой" и израильскими войсками, которые продолжались во время войны Израиля с ХАМАС".

Похороны Исмаила Хании

Он не стал объявлять войну, но сказал, что Израиль перешел "красные линии" в Бейруте, а также в Тегеране, ликвидировав лидера ХАМАС Исмаила Хании , в чем Иран и ХАМАС обвинили Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою ответственность.

"Они затеяли войну со всеми нами. На всех фронтах поддержки мы сейчас вступили в новую фазу, отличную от предыдущей", — сказал Насралла, имея в виду поддерживаемую Ираном сеть вооруженных группировок, которая охватывает Ливан, Сирию, Ирак, Йемен и Ирак.

Напомним, Исмаил Хания был ликвидирован 31 июля взрывным устройством, заложенным за два месяца до взрыва. А не управляемой ракетой, как считалось ранее.