Буде масштабніше, ніж у квітні: США побоюються, що до атаки по Ізраїлю Іран залучить "Хезбаллу" та інших союзників

Адміністрація Байдена переконана, що Іран нападе на Ізраїль найближчими днями, відповідаючи на ліквідацію Ісмаїла Ганії. І США готові допомогти Тель-Авіву.

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Високопоставлені американські чиновники озвучили свої побоювання ж майбутньої атаки Ірану на Ізраїль. Днем раніше в місті Кум підняли червоний прапор помсти, а офіційний Тегеран заявив, що буде мстити за ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. У США очікують, що відповідні дії Ірану будуть аналогічні іранській атаці 13 квітня, але будуть більш масштабними і, ймовірно, також за участю "Хезболли". Про це пише Walla.

У Білому домі переконані, що Іран збирається атакувати Ізраїль найближчими днями як помста за вбивство голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня — і готові допомогти Ізраїлю зупинити цю атаку.

Але високопосадовці в адміністрації Байдена побоюються, що, оскільки цього разу контекстом є вбивство лідера ХАМАС у Тегерані, а не іранського генерала в Дамаску, їм може бути важче мобілізувати ту ж саму міжнародну та регіональну коаліцію країн, яка зупинила попередній напад Ірану.

Атака Ірану на Ізраїль у квітні цього року

Повідомляється, що в попередній коаліції брали участь кілька арабських країн, зокрема Йорданія і Саудівська Аравія, які допомагали збивати іранські та хуситські безпілотники або дозволяли США та Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для перехоплення загроз.

"У середу, 31 липня, американське розвідувальне співтовариство почало отримувати чіткі вказівки на те, що Іран збирається відповісти", — сказав один з американських чиновників.

Два інших повідомили, що іранцям та їхнім емісарам, імовірно, знадобиться кілька днів, щоб скоординувати і підготувати напад на Ізраїль.

Інший високопоставлений американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування збройних сил США проводять приготування, аналогічні тим, які вони робили перед іранською атакою 13 квітня.

Американський чиновник повідомив, що підготовка ведеться силами армії США в Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.

"Ми очікуємо кілька важких днів", — сказали в Білому домі.

Високопоставлений ізраїльський чиновник зі свого боку заявив, що, за оцінками ізраїльської розвідки, Іран відповість "дуже широким ракетним ударом" по Ізраїлю.

Атаку Ірану на Ізраїль у квітні зустріли радістю на вулицях Тегерана Фото: Getty Images

Тим часом представник ЦАХАЛ підполковник Даніель Хагарі заявив на пресконференції, що в Ізраїлю є міжнародні партнери, які збільшать свої сили в регіоні, щоб допомогти і стримати можливий напад.

Реакція "Хезболли"

Тим часом лідер "Хезболли" Хасан Насралла пообіцяв відповісти на атаку Ізраїлю на півдні Бейрута на початку цього тижня, внаслідок якої загинув головний командир угруповання Фуад Шукр. Під час похорону Фуада Насралла заявив, що "відповідь вийде за межі щоденних прикордонних сутичок між "Хезболлою" та ізраїльськими військами, які тривали під час війни Ізраїлю з ХАМАС".

Похорон Ісмаїла Ганії

Він не став оголошувати війну, але сказав, що Ізраїль перейшов "червоні лінії" в Бейруті, а також у Тегерані, ліквідувавши лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, у чому Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував своєї відповідальності.

"Вони затіяли війну з усіма нами. На всіх фронтах підтримки ми зараз вступили в нову фазу, відмінну від попередньої", — сказав Насралла, маючи на увазі підтримувану Іраном мережу збройних угруповань, що охоплює Ліван, Сирію, Ірак, Ємен та Ірак.

Нагадаємо, Ісмаїл Ганія був ліквідований 31 липня вибуховим пристроєм, закладеним за два місяці до вибуху. А не керованою ракетою, як вважалося раніше.