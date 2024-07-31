Іран підняв "червоний прапор помсти" і пообіцяв Ізраїлю "спецоперацію" за ліквідацію лідера ХАМАС

Прапор було піднято на головній мечеті у священному місті Кум. А в ООН Іран пообіцяв провести спецоперацію проти Ізраїлю за ліквідацію Ісмаїла Ганії.

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За кілька хвилин після того, як верховний лідер Ірану пообіцяв "суворе покарання" Ізраїлю у відповідь на ліквідацію Ісмаїла Ганії, одного з лідерів ХАМАС у Тегерані 31 липня, на головній мечеті у священному місті Кум було піднято символічний червоний прапор помсти. Прапор було піднято вшосте в історії Ірану. Також Іран в ООН пообіцяв провести спецоперацію проти Ізраїлю. Про це повідомляє Kashmir Observer.

Востаннє прапор з'явився напередодні безпрецедентної ракетно-безпілотної атаки Ірану на Ізраїль у квітні цього року. А на сторінці в Х Постійного представництва Ісламської Республіки Іран при Організації Об'єднаних Націй з'явилося повідомлення, в якому Ізраїлю обіцяють провести "спецоперацію".

"Відповіддю на вбивство справді будуть спеціальні операції — складніші і покликані викликати глибокий жаль у злочинців", — ідеться в повідомленні.

Повідомлення від Ірану Фото: Скриншот

Раніше іранський лідер аятола Саїд Алі Хаменеї обіцяв "суворе покарання" Ізраїлю у відповідь на ліквідацію політичного лідера ХАМАС. "Злочинний і терористичний сіоністський режим убив нашого дорогого гостя в нашому домі і змусив нас сумувати", — заявив аятола Хаменеї у своїй заяві в середу.

Він заявив, що Іран має помститися за "вбивство Ганії", який перебував в іранській столиці на інавгурації президента Масуда Пезешкіана.

Іран оголосив триденну жалобу по всій країні у зв'язку із загибеллю Ганії.

Червоний прапор помсти було піднято на мечеті в місті Кум

Похорон відбудеться в Ірані в четвер, після чого тіло Ганії перевезуть до Дохи (Катар), де він жив, і там його віддадуть землі в п'ятницю.

Ганія, який зазвичай проживає в Катарі, був особою міжнародної дипломатії ХАМАС. Він брав участь у непрямих переговорах за міжнародного посередництва щодо досягнення припинення вогню в палестинському анклаві.

Озброєне крило ХАМАС заявило у своїй заяві, що вбивство Ганії "виведе битву на новий рівень і матиме серйозні наслідки". Пообіцявши помститися, Іран заявив, що США несуть відповідальність через свою підтримку Ізраїлю.

Жодних коментарів або заяв про відповідальність від Ізраїлю не надходило. Ізраїльські військові заявили, що оцінюють ситуацію, але не випустили жодних нових інструкцій з безпеки для цивільних осіб.

Очікується, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зустрінеться для консультацій із представниками служб безпеки сьогодні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на заході в Сінгапурі обійшов стороною питання про ліквідацію Ганії, заявивши, що угода про припинення вогню в Газі має ключове значення для запобігання масштабнішої регіональної ескалації.

Він повідомив Channel News Asia, що США не знали про підготовку операції і не причетні до неї.

Ліквідація Ганії сталася менш ніж за 24 години після того, як Ізраїль заявив про знищення командира "Хезболли" Фуада Шукра, який, за його словами, стояв за смертоносним ударом по Голанських висотах, коли загинуло 12 дітей.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не намагається ескалювати війну, але готовий до всіх сценаріїв.

Катар, який спільно з Єгиптом виступав посередником у переговорах, спрямованих на припинення бойових дій у Газі, засудив ліквідацію Ганії як небезпечну ескалацію конфлікту.

Єгипет заявив, що це продемонструвало відсутність політичної волі з боку Ізраїлю до зниження напруженості. Китай, Росія, Туреччина та Ірак також засудили це.

Хто такий Ісмаїл Ганія

Призначений на вищий пост ХАМАС 2017 року, Ганія переміщався між Туреччиною і столицею Катару Дохою, уникаючи поїздок до Гази і беручи участь у переговорах із союзником ХАМАС Іраном. Троє його синів загинули внаслідок ізраїльського авіаудару у квітні.

Ісмаїл Ганія (праворуч) і Халед Машаль Фото: Getty Images

Його заступника Салеха аль-Арурі Ізраїль убив у січні, унаслідок чого Єх'я аль-Сінвар, голова ХАМАС у секторі Газа й організатор нападу на Ізраїль 7 жовтня, і Захер Джабарін, голова угруповання на Західному березі, залишилися в Газі, але переховуються.

Війна почалася 7 жовтня, коли бойовики під керівництвом ХАМАС скоїли руйнівний напад на ізраїльські поселення, унаслідок чого, за ізраїльськими підрахунками, загинуло 1200 осіб, і приблизно 250 заручників викрали в Газу.

У відповідь Ізраїль почав наземну і повітряну операцію в прибережному анклаві.

Нагадаємо, після теракту 7 жовтня в полоні ХАМАС залишаються 120 осіб. Однак у червні високопоставлений представник ХАМАСу заявив, що "ніхто й гадки не має", скільки ізраїльтян-заручників залишилося в живих.