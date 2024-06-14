Представник ХАМАСу заявив, що "гадки не має", скільки ізраїльських заручників ще живі

Після теракту 7 жовтня в полоні ХАМАС залишаються 120 осіб, вважають в Ізраїлі. Водночас високопоставлений представник ХАМАС заявив, що "ніхто не знає", скільки ізраїльтян залишилося в живих.

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Доля 120 заручників, які залишилися в секторі Гази, має вирішальне значення для будь-якої угоди, спрямованої на припинення військової операції Ізраїлю в Газі, метою якої і є звільнення людей, захоплених ХАМАС 7 жовтня під час вторгнення в Ізраїль. Але високопоставлений представник ХАМАСу повідомив CNN, що "ніхто й гадки не має", скільки заручників залишилося в живих.

В інтерв'ю CNN представник ХАМАСу і член політичного бюро Усама Хамдан, який раніше був частиною переговорної групи ХАМАС, заявив журналістові CNN, що їм потрібна "чітка позиція Ізраїлю, щоб ухвалити припинення вогню, повне виведення військ із сектору Гази і дозволити палестинцям самим визначати своє майбутнє". І тільки тоді, заявив Хамдан, ХАМАС готовий говорити про "справедливу угоду з обміну полоненими".

Усама Хамдан заявив, що не знає, скільки ще заручників живо Фото: CNN

Водночас він заявив, що не знає, скільки із заручників ще живі.

"Я поняття не маю про це. Ніхто не має ні найменшого уявлення про це", — сказав він, стверджуючи і не надаючи жодних доказів, що ізраїльська операція зі звільнення чотирьох заручників у суботу, 8 червня, призвела до загибелі ще трьох, зокрема американського громадянина.

Є побоювання, що загинуло більше заручників, ніж відомо публічно. У квітні ХАМАС повідомив міжнародним посередникам, що він не зміг виконати вимогу Ізраїлю звільнити 40 заручників, які залишилися на першому етапі угоди, включно з усіма жінками, а також хворими і літніми чоловіками, оскільки він не утримує 40 живих заручників.

Відповідаючи на запитання про свідчення лікаря, який лікував звільнених заручників і який сказав, що вони зазнавали морального і фізичного насильства і їх били щогодини, Хамдан знову звинуватив Ізраїль.

"Я вважаю, що якщо в них є психічні проблеми, то це через те, що Ізраїль зробив у секторі Газа. Тому що ніхто не може впоратися з тим, що робить Ізраїль", — сказав він.

США вважають, що ключ до переговорів належить ХАМАС. "Торг має припинитися", — заявив у четвер на каналі NBC держсекретар США Ентоні Блінкен, закликаючи Ях'ю Сінвара, главу ХАМАС, покласти край війні.

Яхья Сінвар не показувався на публіці з 7 жовтня Фото: Al Arabiya

"Він у відносній безпеці під землею; люди, яких він нібито представляє, страждають щодня", — зазначив Блінкен.

Голова ХАМАСу в секторі Гази Яхья Сінвар, зник після теракту 7 жовтня: на публіці його більше не бачили. Припускають, що він ховається в секторі Гази, десь усередині мережі тунелів, що проходять під усією Газою. США, Євросоюз, Велика Британія та інші країни визнали його терористом.

Порятунок заручників 8 червня

Нагадаємо, в результаті операції ЦАХАЛ зі звільнення заручників 8 червня, було врятовано трьох чоловіків і Ноа Аграмані, дівчину, захоплену бойовиками ХАМАС на музичному фестивалі "Нова" 7 жовтня. Відео з нею стало вірусним.