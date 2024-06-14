Представитель ХАМАСа заявил, что "понятия не имеет", сколько израильских заложников еще живо

После теракта 7 октября в плену ХАМАС остаются 120 человек, считают в Израиле. При этом высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что "никто не знает", сколько израильтян осталось в живых.

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Судьба 120 заложников, оставшихся в секторе Газа, имеет решающее значение для любой сделки, направленной на прекращение военной операции Израиля в Газе, целью которой и является освобождение людей, захваченных ХАМАС 7 октября во время вторжения в Израиль. Но высокопоставленный представитель ХАМАСа сообщил CNN, что "никто понятия не имеет", сколько заложников осталось в живых.

В интервью CNN представитель ХАМАСа и член политического бюро Усама Хамдан, который ранее был частью переговорной группы ХАМАС, заявил журналисту CNN, что им нужна "четкая позиция Израиля, чтобы принять прекращение огня, полный вывод войск из сектора Газа и позволить палестинцам самим определять свое будущее". И только тогда, заявил Хамдан, ХАМАС готов говорить о "справедливой сделке по обмену пленными".

Усама Хамдан заявил, что не знает, сколько еще заложников живо Фото: CNN

При этом он заявил, что не знает, сколько из заложников еще живы.

"Я понятия не имею об этом. Никто не имеет ни малейшего представления об этом", — сказал он, утверждая и не предоставляя никаких доказательств, что израильская операция по освобождению четырех заложников в субботу, 8 июня, привела к гибели еще троих, в том числе американского гражданина.

Есть опасения, что погибло больше заложников, чем известно публично. В апреле ХАМАС сообщил международным посредникам, что он не смог выполнить требование Израиля освободить 40 из оставшихся заложников на первом этапе соглашения, включая всех женщин, а также больных и пожилых мужчин, поскольку он не удерживает 40 живых заложников.

Отвечая на вопрос о показаниях врача, который лечил освобожденных заложников и который сказал, что они подвергались моральному и физическому насилию и их избивали каждый час, Хамдан снова обвинил Израиль.

"Я считаю, что если у них есть психические проблемы, то это из-за того, что Израиль сделал в секторе Газа. Потому что никто не может справиться с тем, что делает Израиль", — сказал он.

США считают, что ключ к переговорам принадлежит ХАМАС. "Торг должен прекратиться", — заявил в четверг на канале NBC госсекретарь США Энтони Блинкен, призывая Яхью Синвара, главу ХАМАС, положить конец войне.

Яхья Синвар не показівался на публике с 7 октября Фото: Al Arabiya

"Он в относительной безопасности под землей; люди, которых он якобы представляет, страдают каждый день", — отметил Блинкен.

Глава ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар, исчез после теракта 7 октября: на публике его больше не видели. Предполагается, что он скрывается в секторе Газа, где-то внутри сети туннелей, проходящих под всей Газой. США, Евросоюз, Великобритания и другие страны признали его террористом.

Спасение заложников 8 июня

Напомним, в результате операции ЦАХАЛ по освобождению заложников 8 июня, были спасены трое мужчин и Ноа Аграмани, девушка, захваченная боевиками ХАМАС на музыкальном фестивале "Нова" 7 октября. Видео с ней стало вирусным.