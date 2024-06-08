ЦАХАЛ спас Ноа Аграмани, которую боевики похитили 7 октября прошлого года, и еще трех заложников

Ноа стала известна, после того, как похитители увозят ее на мотоцикле. Девушку, как и других заложников, захватили на фестивале "Нова" во время теракта в прошлом году.

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Бойцы Израиля освободили из плена боевиков ХАМАС 26-летнюю Ноа Аграмани и еще трех заложников. Видео с девушкой стало вирусным, появившись в соцсетях практически сразу после теракта 7 октября: ее похитители увезли на мотоцикле, разлучив с ее парнем и ее друзьями. Об этом пишет Daily Mail.

Ноа уже встретилась со своим отцом. Кроме нее из плена ХАМАС спасли еще трех заложников: 21-летнего Альмог Меира Яна, 27-летнего Андрея Козлова и 40-летнего Шломи Зива.

Заложники, спасенные ЦАХАЛ Фото: The Times of Israel

В социальных сетях уже было опубликовано эмоциональное видео, на котором 26-летняя Ноа встречается со своим отцом.

Мать Ноа, Лиора Аргамани, больна раком мозга четвертой стадии и не могла присутствовать на встрече.

Видео, на котором Ноа увозят в Газу на заднем сиденье мотоцикла, стало символом ужасов, с которыми столкнулись мирные жители на фестивале и по всему южному Израилю, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года.

Похищение Ноа Аграмани Фото: Скриншот

Ее похитили вместе со своим парнем Авинатаном Ором с фестиваля Supernova утром 7 октября. Считается, что ее парень до сих пор остается в плену.

После того как стало ясно, что Ноа в плену, в январе в соцсетях появилось видео с ней и еще двумя пленниками: 53-летним Йосси Шараби и 38-летним Итаи Свирски. Позже сообщалось, что двое мужчин были убиты, а Ноа заставили объявить об их гибели.

ХАМАС также опубликовал 31 мая видео "психологического террора", на котором предположительно был голос Ноа Аргамани.

Это вызвало протест со стороны ее семьи и активистов, которые призвали правительство вернуть ее и других заложников в Газе домой.

Слышно, как голос, идентифицированный как голос Ноа, говорит: "Я заключена в тюрьму вместе с бригадами Аль-Кассам [вооруженным крылом ХАМАСа]. Я нахожусь в плену уже более 237 дней и не знаю до каких пор я пробуду здесь".

В заявлении ЦАХАЛа говорится: "Заложники были спасены силами ЦАХАЛа, ИСА и "Ямам" из двух разных мест в центре Нусейрата. Они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр "Шиба" Тель-Ха-Шомер для дальнейшего медицинского обследования. Силы безопасности будут продолжать прилагать все усилия, чтобы вернуть заложников домой".

Причем Ноа находилась в одном месте, а троих мужчин содержали в другом.

Возвращение заложников домой

Власти напомнили, что в плену ХАМАС находится еще 120 заложников, среди них женщины и дети.

По сообщению Reuters, представитель ХАМАС заявил, что освобождение Израилем четырех заложников спустя девять месяцев было "признаком неудачи, а не достижением".

Около 1200 человек были убиты в Израиле во время нападения ХАМАС и около 250 человек были взяты в заложники.

Более 100 заложников были освобождены во время прекращения огня в ноябре в обмен на палестинских пленных в Израиле.

Некоторые из выживших, которые были освобождены из сектора Газа во время обмена заложниками и соглашения о прекращении огня в ноябре, рассказали, что их пытали, подвергали сексуальному насилию и морили голодом в плену.

Напомним, Шани Лук, еще одну заложницу, захваченную ХАМАС на фестивале "Нова" в Израиле, израильские военные нашли мертвой. Позже нашли тело и ее парня.