ЦАХАЛ врятував Ноа Аграмані, яку бойовики викрали 7 жовтня минулого року, і ще трьох заручників

Ноа стала відома, після того, як викрадачі відвозять її на мотоциклі. Дівчину, як і інших заручників, захопили на фестивалі "Нова" під час теракту минулого року.

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Бійці Ізраїлю звільнили з полону бойовиків ХАМАС 26-річну Ноа Аграмані та ще трьох заручників. Відео з дівчиною стало вірусним, з'явившись у соцмережах практично одразу після теракту 7 жовтня: її викрадачі відвезли на мотоциклі, розлучивши з її хлопцем і її друзями. Про це пише Daily Mail.

Ноа вже зустрілася зі своїм батьком. Крім неї, з полону ХАМАС врятували ще трьох заручників: 21-річного Альмог Меїра Яна, 27-річного Андрія Козлова та 40-річного Шломі Зіва.

Заручники, врятовані ЦАХАЛом Фото: The Times of Israel

У соціальних мережах уже було опубліковано емоційне відео, на якому 26-річна Ноа зустрічається зі своїм батьком.

Мати Ноа, Ліора Аргамані, хвора на рак мозку четвертої стадії і не могла бути присутньою на зустрічі.

Відео, на якому Ноа відвозять у Газу на задньому сидінні мотоцикла, стало символом жахів, з якими зіткнулися мирні жителі на фестивалі і по всьому південному Ізраїлю, коли бойовики ХАМАС атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Викрадення Ноа Аграмані Фото: Скриншот

Її викрали разом зі своїм хлопцем Авінатаном Ором з фестивалю Supernova вранці 7 жовтня. Вважається, що її хлопець досі залишається в полоні.

Після того як стало зрозуміло, що Ноа в полоні, в січні в соцмережах з'явилося відео з нею і ще двома бранцями: 53-річним Йоссі Шарабі та 38-річним Ітаї Свірські. Пізніше повідомлялося, що двох чоловіків було вбито, а Ноа змусили оголосити про їхню загибель.

ХАМАС також опублікував 31 травня відео "психологічного терору", на якому ймовірно був голос Ноа Аргамані.

Це викликало протест з боку її сім'ї та активістів, які закликали уряд повернути її та інших заручників у Газі додому.

Чути, як голос, ідентифікований як голос Ноа, каже: "Я ув'язнена у в'язницю разом із бригадами Аль-Кассам [озброєним крилом ХАМАСу]. Я перебуваю в полоні вже понад 237 днів і не знаю, доки я пробуду тут".

У заяві ЦАХАЛу йдеться: "Заручників було врятовано силами ЦАХАЛу, ІСА і "Ямам" із двох різних місць у центрі Нусейрата. Вони перебувають у хорошому стані і переведені в медичний центр "Шиба" Тель-Ха-Шомер для подальшого медичного обстеження. Сили безпеки продовжуватимуть докладати всіх зусиль, щоб повернути заручників додому".

Причому Ноа перебувала в одному місці, а трьох чоловіків утримували в іншому.

Повернення заручників додому

Влада нагадала, що в полоні ХАМАС перебуває ще 120 заручників, серед них жінки та діти.

За повідомленням Reuters, представник ХАМАС заявив, що звільнення Ізраїлем чотирьох заручників через дев'ять місяців було "ознакою невдачі, а не досягненням".

Близько 1200 осіб було вбито в Ізраїлі під час нападу ХАМАС і близько 250 осіб було взято в заручники.

Понад 100 заручників було звільнено під час припинення вогню в листопаді в обмін на палестинських полонених в Ізраїлі.

Деякі з тих, хто вижив, які були звільнені із сектора Гази під час обміну заручниками та угоди про припинення вогню в листопаді, розповіли, що їх катували, піддавали сексуальному насильству і морили голодом у полоні.

Нагадаємо, Шані Лук, ще одну заручницю, захоплену ХАМАС на фестивалі "Нова" в Ізраїлі, ізраїльські військові знайшли мертвою. Пізніше знайшли тіло і її хлопця.