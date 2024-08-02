США готуються відправити більше літаків на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану, — NYT

За словами журналістів, американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення боєготовності та захисту військ і союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або підтримуваних Тегераном угруповань.

Related video

США готуються спрямувати додаткові бойові літаки на Близький Схід у відповідь на погрози з боку Ірану та його союзників у Секторі Газа, Лівані та Ємені атакувати Ізраїль найближчими днями. Про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення боєготовності та захисту військ і союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або підтримуваних Тегераном угруповань.

Важливо

Блінкен передав через Катар попередження для Ірану та "Хезболли": у ЗМІ розкрили деталі

У матеріалі йдеться про те, що кількість літаків для відправки все ще обговорюється, як і остаточне схвалення від старших посадових осіб, включно з міністром оборони Ллойдом Остіном. Джерела заявили, що вони намагаються "відкалібрувати" американську відповідь, щоб якнайшвидше відправити достатню кількість потрібних типів літаків.

Видання пише, що будь-яка додаткова авіація може мати вирішальне значення у відбитті можливої атаки. Так, Іран випустив понад 300 безпілотників і ракет по Ізраїлю під час великої атаки у квітні, але лише небагатьом вдалося пробитися крізь повітряну оборону.

Зазначається, що літаки ВПС США, що базуються в Йорданії та Саудівській Аравії, координували свої дії з винищувачами ВПС Франції, Йорданії та Великої Британії, щоб збити понад 80 БПЛА.

Іран заздалегідь повідомив про майбутній удар, давши Пентагону достатньо часу для перекидання додаткових бойових літаків і кораблів ВМС на місце, поки командування США домовлялося про доступ винищувачів у повітряний простір і координувало дії батарей ППО на землі для захисту Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що США побоюються, що до атаки по Ізраїлю Іран залучить "Хезбаллу" та інших союзників. Адміністрація Байдена переконана, що Іран нападе на Ізраїль найближчими днями, відповідаючи на ліквідацію Ісмаїла Ханії. І США готові допомогти Тель-Авіву.

Також Армія оборони Ізраїлю заявляла про напад "Хезболли". Представники ізраїльської армії повідомили, що після цих бомбардувань ЦАХАЛ завдав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої було запущено ракети в районі Ятера на півдні Лівану.