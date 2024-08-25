Три российских пузыря: как Курская операция разрушила то, на чем Путин строил свою игру

Related video

Вот уже две недели солдаты того, что президент России Владимир Путин считает "нацистским режимом", переходят границу во время первой иностранной оккупации территории России со времен Второй мировой войны. Путин и его пропагандистский аппарат, от средств массовой информации до школ и ученых, переписывающих книги по истории, трактуют этот момент как огромную угрозу самому выживанию России, сравнимую с реальным нацистским вторжением в 1941 году. Неважно, где они живут и что они делают — русские не могут избежать шквала аллегорий со Второй мировой войной, призывающих их мобилизоваться против любого захватчика.

Однако реакция большинства россиян на наступление Украины на Курск, продолжающееся уже третью неделю, было пассивным, фаталистическим — просто пожимание плечами.

Действительно, захват ЗСУ около 1000 квадратных километров священной российской земли, которых путинские силы все еще пытаются сдержать, уничтожила многочисленные информационные пузыри в России и, как следствие, изменила в восприятии Западом представление о силе режима и мотивации народа к ведению войны.

Первым пузырем, который лопнул, стала многолетняя пропаганда Кремля о предполагаемой экзистенциальной угрозе России, исходящей от Украины. Как риторически спросил на X профессор международных отношений Университета Джонса Хопкинса Юджин Финкель: "Кстати, заметили ли вы волну националистического рвения и мобилизации, захлестнувшую Россию в ответ на военное вторжение?" Напротив, не было ни массового общественного протеста, ни стихийного формирования ополчений, ни длинных очередей добровольцев в военкоматах. Российским добровольцам сейчас предлагают за контракты абсурдно огромные бонусы, превышающие годовую зарплату среднего россиянина, иначе желающих бы вообще не было. Никакие страстные речи не сплотили россиян на защиту Родины, и никакие транспаранты с патриотическими лозунгами не украшают улицы Москвы. Кремль даже не отдал приказ о всеобщей мобилизации для отражения вторжения. А главный пресс-секретарь российского правительства Дмитрий Песков даже не удосужился прервать свой отпуск после вторжения украинских сил.

Песков даже не прервал свой отпуск ради Курска Фото: ТАСС

Большинство российского гнева направлено ​​против Москвы, а не против предполагаемых нацистов из Киева. Контролируемые Кремлем опросы общественного мнения фиксируют резкий рост недовольства правительством. Большая часть этого гнева исходит от жителей Курской области, свыше 100 000 человек из которых бежали подальше от боевых действий. Многие из них жаловались на то, что их бросают и игнорируют местные власти и Москва. К большому разочарованию патриотически настроенных блогеров, никто в Курской области не оказал сопротивления, не присоединился к партизанским отрядам и даже не протестовал против оккупантов, как это произошло во многих местах Украины. По всей РФ матери призывников протестуют против размещения их неподготовленных сыновей в зоне активных боевых действий. Социальные сети и телеграм-каналы полны видеороликов, демонстрирующих массовую сдачу в плен российских солдат, многие из которых являются неопытными призывниками-подростками.

Но остальную российскую общественность, то ли из-за самосохранения, то ли из-за "выученной беспомощности", то ли по какой-то другой причине, похоже, так или иначе вообще не заботит, оккупирована ли сейчас часть России иностранцами или нет. Россияне, похоже, понимают, что, вопреки их собственной пропаганде, украинцы пытаются не уничтожить Россию, а лишь вернуть свою страну. Даже военные телевизионные эксперты отмечают, что Киев мог бы использовать оккупированные территории России в обмене "земля за землю". Другими словами, они правильно рассматривают вторжение как часть стратегии по изгнанию России из Украины, а не как угрозу самой России.

Второй пузырь, который лопнул после вторжения Украины, это имидж Путина как авторитарного лидера, построенный на силе, порядке и обещании снова сделать Россию великой. Его очевидная неспособность защитить границы страны заставляет Путина, который связал свое правление с восстановлением утраченной Российской империи, выглядеть слабым.

Путин почти исчез из поля зрения общественности, поскольку Кремль пытается преуменьшить значение вторжения. На его официальном сайте заявления, написанные на высокопарном бюрократическом языке, похоже, призваны нормализовать неприятное событие. В своем выступлении в Совете безопасности России Путин эвфемистически назвал вторжение "террористической ситуацией". Призывая местные власти в Курске разобраться с этой "ситуацией", Путин, похоже, стремится дистанцироваться от хаоса на границе.

Российскому государственному телевидению потребовалось несколько дней, чтобы сделать "Курск" главной новостью, но оно никогда не прерывало ради этой темы свои регулярные развлекательные программы. Новостные сообщения добавили еще одну порцию абсурда, поскольку вымышленные победы российской армии продолжали происходить все ближе и ближе к Москве.

Важно

Москва — под украинской атакой. Почему Путин не выполнил обещания перед жителями столицы

В телевизионных ток-шоу видные эксперты разрушают здание пропаганды. Один из них предлагал "принести в жертву" приграничные регионы России в пользу Украины – вряд ли это представление о силе. Другой призвал руководство прекратить ложь и быть более честным в отношении военных неудач, а третий призвал к строгой цензуре, чтобы оградить население от конфузов. Для контролируемого Кремлем аппарата СМИ эта какофония была освежающим отсутствием обычных скоординированных сообщений. На телеграм-каналах, остающихся вне контроля Кремля, откровенности было еще больше.

Третий пузырь, который разрушило вторжение Украины — это обещания эскалации конфликта, если будет поставлено под угрозу существование России. Похоже, события в Курской области Кремль таковыми не считает. Предполагаемая угроза со стороны НАТО больше не является темой для разговоров. Россия не обратилась к своему собственному оборонному альянсу, Организации договора о коллективной безопасности — как можно было ожидать, если бы на карту было поставлено ее существование. И на удивление мало кричали о танках немецкого производства, наступавших на Курск — тот самый, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны между русскими и немцами.

В 2016 году Путин позорно заявил, что границы России нигде не заканчиваются. Сегодня оказывается, что они также и не начинаются с какой-то конкретной точки. Это, пожалуй, самый значимый результат вторжения Украины на российскую территорию. Каждая из прежних угроз Путина, включая ядерную, оказывалась пустой — и теперь даже фактическая граница России не выглядит "красной линией". Таким образом, еще один пузырь, который лопнул благодаря Курской операции — это западная теория деэскалации и "красных линий", которые заставляют Россию выглядеть гораздо сильнее и решительнее, чем она есть на самом деле.

Наконец, вторжение подрывает представление о том, что россияне коллективно поддерживают войну только потому, что так говорят опросы, спонсируемые правительством. Похоже, что большинство следуют примеру Путина: в случае возникновения проблем просто игнорируйте их и надейтесь, что они исчезнут.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно