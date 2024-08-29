"Многовековые амбиции": в ОП назвали, кто стоит на пути переговоров Украины с РФ

Михаил Подоляк назвал три основательные причины, почему любые переговоры Украины с Путиным на этом этапе будут пустыми. Среди них — невозможность справедливых репараций. По его словам, для этого необходим определенный международный механизм.

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Переговоры Украины с Россией, а именно Владимиром Путиным, пока не имеют смысла и не приведут к справедливому прочному миру. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. В своем Telegram он очертил три ключевые причины невозможности диалога с Москвой на данном этапе.

Первой причиной он назвал невозможность доверять россиянам. Подоляк отметил, что в 1928 году по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова об отказе от войны как инструмента государственной политики. Но с тех пор Россия неоднократно нарушала международные соглашения, включая Будапештский меморандум 1994 года и Договор об украинско-российской границе 2003 года.

"В основе пренебрежения миром лежат многосотлетние амбиции по расширению империи, от которых российское руководство никогда не отказывалось...", — считает Подоляк.

Второй причиной советник Ермака считает невозможность справедливых репараций. По словам Подоляка, общие убытки Украины от российской агрессии оцениваются от 700 миллиардов до 1 триллиона долларов. Он считает, что Россия не сможет выплатить такую компенсацию одновременно, и нужен международный механизм, подобный тому, который был создан для Ирака после оккупации Кувейта.

"Но построение такого механизма возможно лишь при условии содействия со стороны правительства государства, совершившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод понятен и в отношении Путина лично", — отметил он.

Третьей причиной является невозможность наказания военных преступников. Подоляк отметил, что Путин является главным военным преступником и по уставу Международного уголовного суда не имеет иммунитета от преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Он прогнозирует, что Путин будет сопротивляться любым попыткам расследования и не выдаст ни одного из своих подчиненных.

"Все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Помехой на пути к этому является лишь одно лицо... Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю...", — резюмировал заместитель руководителя ОП.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать все, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну дипломатическим путем. Но так же ВСУ готовы вытеснить врага с территории Украины.

По мнению Владимира Фесенко, главы Центра прикладных политических исследований "Пента", для начала переговоров Украины и России необходимо дождаться выборов в США, ведь "россияне хотят договариваться с американцами".