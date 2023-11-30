"Влиял на мировые дела": в своем доме скончался дипломат Генри Киссинджер, — СМИ

Сообщается, о кончине Киссинджера было объявлено в заявлении его консалтинговой фирмы. Причина смерти – пока не названа.

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Американский государственный деятель, бывший госсекретарь США и дипломат Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, о его кончине было объявлено в заявлении его консалтинговой фирмы. Причина смерти – неизвестна.

Издание отметило, что, будучи евреем, Киссинджер прибыл в США подростком в 1938-м году, бежав от нацистских репрессий. Он имел огромное влияние на внешнюю политику США во времена администраций президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

"Будучи единственным человеком, который когда-либо был советником по национальной безопасности и госсекретарем Белого дома одновременно, он осуществлял контроль над внешней политикой США, с которым редко мог сравниться кто-либо, кто не был президентом", — говорится в материале.

Однако, пишет издание, многие подвергали решения Киссинджера критике. То, что он считал прагматичным, многие аналитики считали беспринципным маневрированием, которое не соответствует политике прав человека.

Киссинджер, отвечая своим критикам, написал в своей книге "Завершая войну во Вьетнаме", что история представляет однозначные альтернативы только в редчайших обстоятельствах

"Большую часть времени государственные деятели должны находить баланс между своими ценностями и потребностями", — писал он.

Напомним, что в июне Киссинджер заявлял, что президент РФ Владимир Путин может потерять власть в случае поражения в Украине. По его словам, у главы Кремля могут возникнуть проблемы с сохранением власти, если Москва прекратит свои военные операции в Украине и подпишет с Европой мирный договор.