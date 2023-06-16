Путин может потерять власть в случае поражения в Украине, — Киссинджер

Бывший госсекретарь США заявил, что у президента РФ могут возникнуть проблемы с сохранением власти, если Москва прекратит свои военные операции в Украине и подпишет с Европой мирный договор.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано 15 июня, сказал, что отношения между Россией и Европой должны в будущем строиться на определенных договоренностях и консенсусе.

"Я бы хотел, чтобы Россия признала, что ее отношения с Европой основываются на определенных договоренностях и некоем консенсусе. Я считаю, что эта война, если она будет закончена правильно, сделает такой результат возможным", — сказал он.

На вопрос сможет ли Путин сохранить власть, если война закончится на этих условиях, Киссинджер ответил, что "это маловероятно".

По словам Киссинджера, важно, чтобы Украина вышла из войны сильным демократическим государством. Он охарактеризовал Путина как персонажа российского писателя Федора Достоевского, который как лидер умел очень хорошо пользоваться властью, а затем слишком много использовал ее по отношению к Украине.

Справка: Киссинджер является давним сторонником реальной политической дипломатии, считая, что государства должны ставить свои практические цели выше моральных принципов. Киссинджер был госсекретарем США при администрациях президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Он также задавал вектор внешней политики США в период холодной войны. Генри Киссинджер, которому недавно, 27 мая, исполнилось 100 лет, представляет собой целую эпоху в международной политике.

18 майя, сообщалось о том, что Киссинджер раскритиковал риторику Европы о членстве Украины в НАТО. По мнению бывшего госсекретаря США, Владимир Путин совершил "катастрофическую ошибку", вторгшись на территорию Украины, однако, по мнению дипломата, часть вины также лежит на странах Запада.

Напомним, что 7 мая Генри Киссинджер заявил, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года. По словам политолога, переговоры станут возможными благодаря политике Китайской Народной Республики.