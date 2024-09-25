"Чисте зло": мобілізовані ексв'язні провели "полювання" на окупантів під Торецьком (відео)

Російські окупанти спробували захопити селище Дружба, але натомість опинились у "глухому куті". Найрозумніші з них здалися в полон, усі інші — поповнили втрати.

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Українські військовослужбовці знищили ворожі сили, які зібралися окупувати населений пункт на Донеччині. Кадрами боїв 25 вересня поділилася пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Росіяни часто бідкалися, що в іграх, кіно та літературі їх зображають як поганців. Та ми давно побачили, що вони куди гірше. Це чисте зло, з яким не варто церемонитися. Так ми й робимо", — наголосили у бригаді.

Повідомляється, що нещодавно кілька штурмових груп ЗС РФ спробували зайняти селище на околицях Торецька. Однак план провалився, коли в бій вступили піхотинці ССБ "Шквал" і пілоти 28-ї ОМБр. Окупанти вмить "перетворилися на здобич".

"Бої точилися практично за кожну будівлю. За кожним вікном і в кожному підвалі потенційно міг ховатися ворог", — повідомила пресслужба.

У результаті ворога вибили з зайнятих позицій, загнали в "глухий кут" і ліквідували. Кілька бійців, яким вдалося осмислити своє становище, здались у полон.

У моніторинговому Telegram-каналі In Factum повідомили, що обмежена контратака була проведена у селищі Дружба, що в північно-східному передмісті Торецька.

Дружба на карті бойових дій Фото: In Factum

Також аналітики нагадали, що піхотинці в ССБ "Шквал" були набрані з раніше засуджених, які добровільно мобілізувалися до ЗСУ.

Нагадаємо, 24 вересня в ISW повідомили, що ЗСУ відновили деякі позиції в Торецьку. Зокрема Сили оборони мали підтверджене просування на південь уздовж вулиці Центральної.

Російські окупанти вигадали "маскувати" свої розвідувальні дрони під українські. 25 вересня у Defense Express оцінили, наскільки цей метод ефективний.